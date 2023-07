Abia acum a ieșit totul la iveală! DJ Harra, cuplată cu fostul iubit al Ramonei Olaru: „Cam un an ne-am tatonat”

În urmă cu câțiva ani, DJ Harra făcea furori atunci când mixa muzică în cluburi, în ținute vestimentare extrem de sexy. În prezent, ea se ocupă de organizarea de petreceri și se bucură de mult succes în această activitate. Nu este niciun secret faptul că DJ Harra a fost mereu o fire extrem de deschisă și nonconformistă. Ea a făcut recent câteva dezvăluiri incendiare din culisele relației pe care a avut-o în trecut cu fostul iubit al Ramonei Olaru, Cătălin Cazacu.

DJ Harra, pe numele din buletin Dana Neacșu, a devenit cunoscută în lumea muzicală din țara noastră în urmă cu mai mulți ani. Pe atunci, ea mixa muzică în cluburi, în ținute vestimentare foarte sexy. Totodată, ea s-a făcut remarcată prin aparițiile sale incendiare, dar și prin stilul său extrem de direct și sincer.

(CITEȘTE ȘI: Nimeni nu se aștepta la asta! Afacerea cu care DJ Harra face o mulțime de bani)

DJ Harra, detalii picante din relația cu Cătălin Cazacu. „Îl recomand”

De-a lungul timpului, DJ Harra a fost mereu extrem de sinceră și directă în privința vieții sale private. Recent, invitată în cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță, ea a făcut câteva dezvăluiri din culisele relației pe care a avut-o în trecut cu Cătălin Cazacu. Artista a subliniat că fostul campion la motociclism a fost singurul iubit al ei care face parte din lumea showbizului românesc. În ciuda faptului că nu au avut o relație de lungă durată, DJ Harra a avut numai cuvinte de laudă la adresa lui Cazacu, pe care îl consideră un băiat minunat.

„Mă voi opri la unicul și singurul Cătălin Cazacu, pentru că este singurul de care am avut parte. Nu e singurul meu iubit, dar e singurul din zona showbizului. Ca o glumă proastă așa, îl recomand. Cătălin e un băiat minunat. Cam un an ne-am tatonat așa. Ba da, ba nu. Mă rog, era și o perioadă a mea de tranziție și a lui”, a declarat DJ Harra.

Cătălin Cazacu rupe tăcerea în privința fostei sale iubite

Cătălin Cazacu a devenit cunoscut în ultimii ani mai ales în urma relațiilor sale cu femei frumoase și celebre din țara noastră. Ultima sa aventură a fost cea cu asistenta TV Ramona Olaru, totul terminându-se însă între ei cu un mare scandal. Recent, el a avut o ieșire destul de dură la adresa fostei sale iubite. Încercând până acum să evite o dispută publică, Cazacu a amenințat voalat că dacă Ramona continuă cu acuzele, nici el nu se va mai abține la nesfârșit.

„Nu, pe mine m-a salvat Dumnezeu! Nu se va mai întâmpla niciodată, eu am înțeles conceptul! Eu am rămas singur, sunt un om singur, n-am avut noroc în dragoste. Tot tac din gură, dar la un moment dat nu o să mai tac din gură. Dacă-mi dau drumul la gură, ne-am nenorocit! Am înțeles ultima oară că am vrut să fiu salutat și m-am întors ca să nu fiu salutat. Am făcut asta pentru că cu o dată anterioară când am vrut să fiu salutat, am fost scuipat!”, a spus Cătălin Cazacu.

(NU RATA: Cătălin Cazacu a trecut peste despărțirea de Ramona Olaru, iar CANCAN.RO a aflat cine l-a ajutat. A luat calea… “Ne nenoroceam!”)