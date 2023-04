Abia acum s-a aflat! Ce a pățit Gabriela Prisăcariu imediat după nașterea fiului său: „Plângeam când nu mă vedea nimeni”

Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil au devenit părinți în septembrie 2021. Atunci blondina a adus pe lume primul lor copil, un băiețel perfect sănătos care ulterior a primit numele Tiago. Viața modelului s-a schimbat radical de când fiul ei a venit pe lume, iar recent a recunoscut că pe lângă bucurie, acea perioadă a venit la pachet și cu episoade pe care acum vrea să le uite. Iată ce s-a întâmplat cu soția matinalului de la Antena 1, după ce a născut.

Gabriela Prisăcariu apare în fața fanilor ei mereu cu zâmbetul pe buze. Deși este deschisă cu cei care o urmăresc și le povestește acestora diferite momente din viața ei, fanii săi nu știu că imediat după nașterea fiului său, blondina a trecut prin clipe grele.

Recent, soția lui Dani Oțil a făcut câteva mărturisiri emoționante despre o situație dificilă, care afectează multe mame. Concret, modelul a vorbit despre depresia post-partum. Gabriela Prisăcariu a recunoscut că a suferit astfel de episoade, însă până acum nu a dorit să vorbească despre acest lucru.

„Mi-am dat seama atunci doar că nu voiam să accept. M-am crezut puternică așa că nu am spus nimănui. Plângeam când nu mă vedea nimeni. Acum, când mă gândesc la perioada aia îmi dau seama că, da, a fost o depresie. Atunci nu am vrut să o accept, dar da a fost. Singură am reușit să trec peste pentru că în fața celorlalți oameni eram la fel, încercam să fiu ok”, a mărturisit Gabriela Prisăcariu pentru Ego.ro.

Ce spune Gabriela Prisăcariu despre acuzațiile potrivit cărora ar fi avut o mamă surogat

Gabriela Prisăcariu are o siluetă de invidiat. Tânăra a fost mereu atentă la ceea ce mănâncă, iar de-a lungul timpului corpul său nu a suferit transformări vizibile. Din acest motiv, mulți au acuzat-o pe soția lui Dani Oțil că ar fi apelat la o mamă surogat.

Modelul neagă cu vehemență aceste zvonuri și explică faptul că pe parcursul sarcinii a știut cum să își „mascheze” kilogramele în plus.

„Nu am fost mamă surogat. L-am purtat aici în burtică și au fost și 20 de kilograme în plus. Deci sigur-sigur a fost la mine. Văd și eu că seamănă cu Dani, este leit el, mai ales când se încruntă, este Dani din cap până în picioare. Dar Dani este un bărbat frumos, deci nu am de ce să mă supăr. Sunt mândră că a ieșit și că seamănă cu el.

Nu știu de ce nimeni nu mă crede, dar au fost 20 de kilograme. Medicul meu tot timpul, la fiecare control, îmi zicea să mă opresc pentru că erau prea multe. După un număr de kilograme poți să faci complicații. Ce-i drept am și știut să le ascund bine, adică nu m-am îmbrăcat mulat, am știut să le ascund. Am scăpat repede de ele, din prima lună, pentru că m-am stresat extrem de tare. Probabil a fost și o depresie acolo, pe care nu am vrut să o accept, și atunci kilogramele s-au topit”, a mai povestit soția lui Dani Oțil pentru EGO.ro