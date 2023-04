Ce propunere a primit Dani Oţil de la o vecină, printr-un bileţel scris de mână! De necrezut ce a făcut când l-a citit: „Mi-era ruşine”

Zilele acestea, Dani Oțil a mărturisit, în timpul matinalului pe care îl prezintă cu Răzvan Simion, ce bilet a primit de la o vecină. Pe vremea aceea, acum mai bine de zece ani, era burlac și locuia într-o garsonieră. Imediat după ce și-a spus povestea, i-a cerut iertare femeii în direct, la Antena 1.

În prezent, Dani Oțil trăiește o poveste de iubire cu mama copilului său, Gabriela Prisăcariu. Prezentatorul de matinal și iubita sa urmează chiar să facă și cununia religioasă acum, în 2023 și se înțeleg de minune, diferența de 12 ani dintre ei și 5 centimetri nefiind piedici pentru ei.

Înainte de a-și cunoaște soția, vedeta de la Antena 1 a fost un mic cuceritor, detaliu bine-știut în showbiz, dar se pare că nu făcea furori doar în rândul vedetelor, ci și în cel al vecinelor!

Dani Oțil, despre bilețelul primit de la „vecina timidă”: „Îmi cer scuze”

Pentru a interacționa cu telespectatorii, Dani Oțil a întrebat când a fost ultima dată când au primit un bilețel scris de mână. Ca să dea el startul, a mărturisit că în urmă cu zece ani, o vecină care se cam ținea după el la lift, i-a scris un bilețel și i l-a pus în cutia poștală. Tânăra i-a lăsat numărul de telefon, dorind să-l cunoască mai bine, dar el a văzut biletul abia la 6 luni după aceea.

Niciodată n-a căutat-o pe „vecina timidă”, dar acum, când micul lor secret a ieșit la iveală, a ținut morțiș să-și ceară scuze, în direct, pentru că a povestit întâmplarea.

„Voiam să vă întreb când ați primit ultima oară un bilețel scris de mână, dacă vă aduceți aminte. Unii au fani, alții obsedați în bloc. O să încep eu că poate nu aveți curaj. Stăteam la garsoniera, acum 10 ani și mi-a scris să vecina de la alt etaj, cu care mă vedeam în fiecare zi la fix aceeași oră în lift, dar niciodată nu am comunicat, pentru că era timidă. Mi-a scris un bilețel frumos și a terminat cu un soare care zâmbea.

Băi, ce ciudată și îmi cer scuze acum, poate vecina mea de atunci e măritată, are copii, poate are nepoți. Vecina timida am trecut-o în telefon. N-am sunat-o niciodată, pentru că eu am primit, eu nu mă uitam în poștă pentru că îmi scria doar banca și mă durea fix în poștă de bancă. Și am găsit biletul la 6 luni după. Mi-era rușine să zic, că era datat pe vremuri”, spune Dani Oțil.

