Abia acum s-a aflat! Cu ce probleme de sănătate s-a confruntat Mihai Morar: ”Nu am mai putut să alerg”

Mihai Morar a avut parte de o surpriză neplăcută în timp ce se antrena pentru a rămâne în formă. Prezentatorul de la radio a dezvăluit cu ce probleme de sănătate s-a confruntat recent și care este motivul pentru care a fost nevoit să renunțe la sport.

Nu mai este niciun secret faptul că Mihai Morar este un mare împătimit al sportului. Acesta își făcuse un obicei de a ieși în fiecare dimineață în parc pentru a alerga alături de Radu Vâlcan, partenerul de viață al Adelei Popescu. Din păcate, lucrurile au luat o întorsătură neașteptată.

Mihai Morar a renunțat la sport din cauza unor probleme de sănătate

Partenerul de la radio al lui Daniel Buzdugan a avut parte de o problemă serioasă la începutul acestei toamne în momentul în care a luat decizia de a-și face propria sală de forță acasă. Din cauză că a executat mai multe exerciții fără o instruire înainte, acesta s-a accidentat foarte tare.

Într-un interviu acordat recent pentru Antena Stars, Mihai Morar a susținut că momentan a trebuit să renunțe la obiceiul său de a alerga, deoarece și-a „pișcat” un mușchi la spate. În acest moment, bărbatul este nevoit să facă exerciții de recuperare, iar din ianuarie speră să poată alerga din nou.

„Nu am mai putut să alerg toamna asta pentru că am fost viteaz și am făcut niște exerciții de forță acasă, cu gantere, cu tot. Am zis să îmi fac sală la mine acasă și la ultimele repetări, nefiind atent și neținând poziția corectă, mi-am pișcat un mușchi al spatelui. De vreo două luni fac sală ca să îmi refac zona și să mă apuc, sper, din ianuarie să pot să alerg din nou.

Îmi lipsește tare mult. Nu e o pasiune pentru mine sala, însă are beneficiile ei. În cazul acesta nu puteam să fac altceva decât să merg la sală, să întăresc mușchii spatelui, ca să pot să alerg mai departe. Două săptămâni simțeam un fel de înțepătură la fiecare pas. De aceea, e bine ca lucrurile acestea să fie făcute într-un mediu supravegheat”, a spus Mihai Morar.

