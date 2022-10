“Ăștia vor să ne spele pe creieri!” Mihai Morar trage semnalul de alarmă despre democrația dusă la extrem

Mihai Morar constituie una dintre vocile de referință din mass-media românească. Fondatorul postului „ZU” înregistrează audiențe record în fiecare dimineață la emisiunea matinală, dar succesul radiofonic nu l-a impiedicat pe colegul lui Buzdugan să se mulțumească doar cu atât. Prin urmare, podcastul „Fain & Simplu” domină topurile în raport cu formatele similare, experiența lui Mihai Morar spunându-și categoric cuvântul în postura de moderator. După 90 de epsioade, Mihai Morar trage linie și își nominalizează „revelațiile”, într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO.

Fiind cunoscut drept lider de opinie pertinent în verbalizarea propriilor idei, Mihai Morar trage și un semnal de alarmă cu privire la principiile după care funcționează societatea la momentul actual. Chiar dacă se bucură de libertatea oferită de regimul democratic, realizatorul radio vorbește și despre reversul acestor aspecte curente.

„Ăștia vor să ne spele, cumva, pe creieri…”

CANCAN.RO: Domnul Mihai, v-ați gândit vreodată când vă lăsați locul de la radio unei tinere speranțe?

Mihai Morar: Vrei să organizez un giveaway, să îmi las locul?

CANCAN.RO: Da!

Mihai Morar: Mi se pare că, în epoca asta în care avem atât de multă libertate, totul e atât de democratizat încât nimeni nu mai e proprietar pe nimic. Ăștia vor să ne spele cumva pe creieri să nu mai avem simțul ăsta al proprietății, să nu ne mai dorim să avem un apartament, o căsuță, să n-ai mașină, totul să fie pe sharing.

Dar lumea e atât de democratizată încât nimeni nu mai are un loc stabil în momentul ăsta. Oricine poate să fie ce vrea el, depinde ce poveste vrea să spună. Eu, dacă într-un an de zile îmi propun să fiu manager de boxeri, pot să fiu manager de boxeri! Pot să fiu ce vreau eu!

„Revelațiile” lui Mihai Morar din podcastul „Fain & Simplu”

CANCAN.RO: Mihai Morar mă gândesc că nu și-a imaginat dintotdeauna că va ajunge în punctul în care a ajuns. Ce își dorea Mihai Morar să devină când poate doar visa?

Mihai Morar: Nu mi-am imaginat la modul de nu mi-am plănuit, dar de visat am visat. Am visat doar să fac asta, nu am visat neapărat un vârf. Am visat un drum și am visat ca în viața mea călătoria să fie asta.

Să pot să spun povești, să ascult povești, că e la radio, că e la TV, că e pe Instagram, că e pe TikTok, e prea puțin important. Important este cine are puterea să spună cele mai tari povești!

CANCAN.RO: Care a fost cea mai mare revelație a ta la un podcast, ca invitat?

Mihai Morar: Aproape la fiecare invitat, pentru că în momentul în care îl lași pe om și îi oferi spațiul și timpul, nu interviu de două minute, nu la umbra unui copac. Îl aduci în spațiul tău și îl faci să se simtă ca acasă și când îi pui niște întrebări și nu încerci să fii deștept în fața lui, poți să ai revelații despre o grămadă de oameni.

Revelație am avut și despre Denisa Tănase, revelațiile au fost și pentru publicul „Fain & Simplu”. Ce a putut să construiască femeia asta, de unde a plecat și unde a ajuns, încă n-a ajuns acolo, încă e pe drum.

Revelație a fost și profesorul Constantin Dulcan, revelație a fost și povestea lui Vlad Drăgulin. Eu am revelații pentru că pe lângă faptul că sunt curios, eu sunt și ca un copil așa, mă mir de orice!

