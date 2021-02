Accident grav pe DN5. Planul roșu de intervenție a fost activat. Un bărbat a murit pe loc, iar alte șapte persoane sunt rănite

Accident grav în această dimineață pe DN5, în județul Giurgiu. O autoutilitară a intrat în coliziune cu un autoturism. În cele două mașini călătoreau 10 persoane. Trei dintre ele au rămas încarcerate. Un pasager din autoutilitară a decedat pe loc. Autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție.

Coliziunea violentă s-a produs pe DN5, în localitatea Călugăreni. La fața locului s-au deplasat trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, trei ambulanțe SMURD, un echipaj de descarcerare, autospeciala pentru transport personal și victime multiple și o autospecială de primă intervenție și comandă și cinci ambulanțe. De asemenea, a fost solicitat elicopterul SMURD.

În mașini se aflau 10 persoane implicate. Din impact, două persoane au fost încarcerate în autoutilitară, iar una în autoturism. Din păcate, un bărbat din autoutilitară a fost declarat decedat.

Echipajele de ambulanță au preluat două victime, iar SMURD o victimă pe care le transportă la spitale din capitală. Circulația este blocată în zonă.

O persoană a decedat pe loc, iar alte șapte sunt rănite

„In aceasta dimineața, pe DN 5, pe raza localității Calugareni, a avut loc un eveniment rutier, in care au fost implicate doua autovehicule, respectiv un autoturism și un microbuz, produs de către șoferul autoturismului, un bărbat de 54 de ani, din orașul Popesti Leordeni, județul Ilfov.

In urma evenimentului rutier, un bărbat de 55 de ani, din județul Ilfov, pasager in microbuz, a decedat, iar alte 7 persoane, pasagere in microbuz și autoturism, au fost rănite și transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale”, conform IPJ Giurgiu.

Șapte victime sunt în total. Un bărbat a decedat pe loc, iar o femeie este în stop cardiorespirator.