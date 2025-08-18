Acasă » Știri » Această femeie face dezvăluiri uluitoare, după ce a fost declarată moartă timp de 8 minute: ”Am auzit o voce care m-a întrebat dacă sunt pregătită”

Această femeie face dezvăluiri uluitoare, după ce a fost declarată moartă timp de 8 minute: ”Am auzit o voce care m-a întrebat dacă sunt pregătită”

De: Denisa Iordache 18/08/2025 | 11:26
Această femeie face dezvăluiri uluitoare, după ce a fost declarată moartă timp de 8 minute: ”Am auzit o voce care m-a întrebat dacă sunt pregătită”
Brianna Lafferty, o femeie de origine americană, a devenit celebră pentru explicația ei asupra morții. Femeia a fost declarată decedată timp de 8 minute și, după ce s-a aflat la granița dintre viață și moarte, a povestit experiența prin care a trecut. Iată ce a spus!

Totul a început atunci când Brianna a fost diagnosticată cu mioclonus distonie, o afecțiune neurologică rară care se manifestă prin spasme musculare și contracții involuntare. Cu toate că a urmat un tratament, corpul ei părea să renunțe ușor la luptă, iar ultimele zile înainte de moartea clinică au fost unele groaznice.

Femeia care a fost la granița dintre viață și moarte

Femeia a mărturisit că nu reușea să adoarmă mai mult de câteva secunde și simțea că nu mai rezistă.

După ce a fost declarată în moarte clinică de către medici, Brianna susține că a trecut printr-o experiență uluitoare. Femeia a povestit cum și-a văzut sufletul în timp ce părăsea corpul și se îndrepta către un spațiu complet întunecat în care timpul nu mai avea nicio însemnătate.

„Am auzit o voce care m-a întrebat dacă sunt pregătită. Când am acceptat, am simțit o liniște deplină. Era un întuneric total, dar nu înfricoșător, ci eliberator”, a spus femeia, potrivit The Mirror.

Femeia a avut o revelație și a numit moartea o iluzie.

„Moartea este o iluzie pentru că sufletul nostru nu moare. Conștiința rămâne vie, iar ființa noastră doar se transformă. Am observat că acolo gândurile creează realitatea, dar cu un timp de întârziere, o binecuvântare care îți oferă șansa de a transforma negativul în pozitiv.”, a continuat.

Această experiență i-a oferit o nouă perspectivă asupra vieții și a făcut-o să înțeleagă de ce a trecut prin această suferință cauzată de o boală rară. Brianna consideră că totul se întâmplă cu un motiv.

