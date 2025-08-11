O asistentă a mirosit niște crini și apoi inima i-a explodat. Ce a văzut când s-a întors din morți: „M-a schimbat pentru totdeauna”

Povestea incredibilă a unei asistente medicale a uimit pe toată lumea. Femeia a trecut printr-o experiență la limita, după ce o reacție alergică severă a trimis-o în moarte clinică pentru câteva minute. Ceea ce a „văzut” în acel timp i-a schimbat complet perspectiva asupra vieții.

Asistenta se numește Julia Evans și este din Canada. După ce și-a revenit, aceasta a simțit nevoia să împărtășească experiența inedită prin care a trecut, așa că a publicat chiar o carte despre momentul dramatic care i-a marcat viața. Volumul, intitulat „Asistenta Lily”, detaliază clipele în care s-a simțit între două lumi și descrie amănunțit ceea ce trăiește cineva aflat în pragul morții.

Ce a „văzut” în moartea clinică

Totul s-a întâmplat în 2018, în spitalul unde Julia lucra. Ziua părea una obișnuită, până când a observat un buchet de crini pe secție. Deși știa că este alergică la mirosul lor, s-a apropiat. În doar câteva clipe, aroma puternică i-a declanșat un șoc anafilactic sever.

„M-am învinețit”, își amintește ea. Colegii au acționat imediat: unii au căutat medicamente, altul i-a sunat soțul, iar un coleg a rămas lângă ea, ascultând-o cum striga disperată: „Mă înec, nu am aer!”.

O doctoriță i-a făcut injecția cu epinefrină, însă o eroare gravă a schimbat totul: doza administrată a fost de zece ori mai mare decât cea necesară.

„Ne-am privit și am realizat amândouă că era tratamentul greșit”, își amintește Julia.

Inima i-a bătut nebunește, apoi s-a oprit. „Inima mi-a explodat”, povestește ea, descriind cum pielea i-a trecut de la albastru la gri. În acele momente, Julia spune că s-a simțit „trasă” într-un spațiu negru, în care totul se „pixela”. A auzit vocea mamei sale, decedată în 1983, care i-a șoptit: „E în regulă, draga mea. Mami e aici”.

Plutind deasupra propriului corp, și-a văzut colegii agitându-se să o readucă la viață. „M-aș întoarce dacă aș putea”, le-ar fi transmis în gând. Într-o clipă, s-a aflat într-un tărâm plin de lumină și culori, unde i-a întâlnit pe cei dragi care muriseră: mama, mama vitregă și cea mai bună prietenă. „Mă simțeam acasă, învăluită în iubire și pace”, spune ea.

Brusc, cu un „Bum!” puternic, s-a trezit înapoi, pe patul de spital, întrebând amuzată cine i-a tăiat sutienul albastru preferat. A fost nevoie de mai bine de un an pentru ca Julia să proceseze tot ce s-a întâmplat. Astăzi, povestea ei a devenit inspirație pentru mulți, iar cartea „Asistenta Lily” este mărturia unui om care a privit moartea în față.

„Am văzut lumina, am întâlnit-o pe mama. M-a schimbat pentru totdeauna”, a mărturisit Julia, convinsă că experiența ei este dovada că dragostea și conexiunile nu dispar odată cu viața.

O FEMEIE S-A TREZIT DIN COMĂ ÎN TIMP CE MEDICII ÎI PRELEVAU ORGANELE. CINE A INSISTAT CA DONAREA SĂ CONTINUE, DEȘI PACIENTA ERA VIE

O FEMEIE A MURIT ȘI TIMP DE 8 MINUTE A FOST PE LUMEA CEALALTĂ. DEZVĂLUIRI CUTREMURĂTOARE: „ ACUM ÎNȚELEG DE CE AM SUFERIT”