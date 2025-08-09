O femeie a murit și timp de 8 minute a fost pe lumea cealaltă. Dezvăluiri cutremurătoare: „ Acum înțeleg de ce am suferit”

Ireal! O femeie a murit, iar timp de 8 minute a fost pe lumea cealaltă! A făcut dezvăluiri cutremurătoare cu privire la ceea ce a văzut și a simțit în timp ce medicii se luptau pentru a o readuce la viață!

O experiență ieșită din comun a fost trăită de o femeie din Statele Unite, care susține că, timp de opt minute, a trecut dincolo de granița vieții. Brianna Lafferty, în vârstă de 33 de ani, afirmă că acele clipe i-au schimbat complet modul în care privește existența, ajungând la convingerea că „moartea nu este decât o iluzie”.

Brianna Lafferty suferă de distonie mioclonică, o boală neurologică rară ce provoacă spasme și contracții musculare bruște. A încercat diverse tratamente, însă fără rezultat. Pe măsură ce afecțiunea avansa, femeia a început să se teamă că sfârșitul ar putea veni mai curând decât își imagina. După patru nopți în care nu a putut dormi aproape deloc, starea ei s-a agravat brusc.

Într-un moment critic, organismul a cedat, iar Brianna a intrat în moarte clinică. Medicii au reușit să o readucă la viață după aproximativ 8 minute, însă ea povestește că, în acest timp, a trăit o experiență imposibil de explicat.

„M-am simțit desprinsă complet de corpul meu. Nu-mi vedeam corpul, nu-mi aminteam cine eram ca om. Eram complet nemișcată, dar mă simțeam mai vie și mai conștientă ca niciodată. Nu era durere. Doar liniște profundă și claritate totală. Am înțeles că moartea nu este sfârșitul, ci o iluzie, pentru că sufletul nostru nu moare niciodată. Conștiința continuă să existe, iar ființa noastră nu dispare, ci se transformă”, a spus Brianna, potrivit Daily Star.

Brianna și-a schimbat întreaga viziune asupra vieții

Brianna spune că locul în care a ajuns era lipsit de timp, iar gândurile deveneau realitate instantaneu. A întâlnit ființe care îi erau cunoscut, deși nu știa dacă erau oameni. Ea nu a găsit o explicație logică pentru ceea ce i s-a întâmplat. Trăirea i-a schimbat întreaga viziune asupra vieții, dar recunoaște că ideea de a trece din nou prin așa ceva o neliniștește profund.

„Conștiința noastră rămâne vie, iar ființa noastră doar se transformă. În viața de apoi, gândurile mele se materializau imediat. Am observat că acolo, gândurile creează realitatea. Durează ceva, dar acel timp este, de fapt, un dar. Putem transforma negativul în pozitiv și îl putem aduce în realitate. Mă simt mai puternică și am învățat să am încredere în tot ce mi se întâmplă, mai ales în lucrurile grele. Acum înțeleg de ce am suferit. Totul e atât de clar”, a mai spus Brianna.

