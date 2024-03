Acest american s-a mutat în Brașov și e uimit de câți euro plătește lunar pe chirie: „Acest preț e inexistent în vremurile de astăzi”

El este americanul care a ales să se mute în România. Juwan Gray este baschetbalist și s-a stabilit la Brașov. Bărbatul a fost surprins de ce a găsit în România, așteptându-se ca atunci când va ajunge aici să găsească doar clădiri abandonate.

În ciuda faptului că majoritatea românilor se plâng de costul ridicat de trai, americanul pare să fie mulțumit. Sportivul este ferm convins că în țara noastră, viața este mult mai ieftină de trăit decât în SUA.

În videoclipurile pe care le postează pe rețelele de socializare, americanul a dezvăluit că avea așteptări destul de mici de la țara noastră. Cu toate acestea, bărbatul și-a schimbat relativ opinia după ce s-a stabilit la Brașov.

Juwan Gray a fost impresionat în totalitate de natura din România. Mai mult, acesta a apreciat trecerea dintre anotimpuri, de la pădurile verzi în timpul verii, la perioada iernii când sunt acoperite în totalitate de zăpadă. De asemenea, baschetbalistul a crezut că va găsi doar clădiri abandonate aici.

Totodată, s-a bucurat că mulți români știu limba engleză. Acest lucru i-a ușurat întreaga experiență.

Juwan s-a stabilit în Brașov și spune că este mult mai ieftin să trăiască aici. Bărbatul este recunoscător că poate locui într-un apartament cu două dormitoare la Brașov, plătind doar 580 de euro pe lună, ceea ce consideră extrem de accesibil în comparație cu prețurile din America.

„Costul de trai este extrem de accesibil pentru situația mea, a unui american care locuiește aici. Și asta pentru că pentru fiecare dolar american reprezintă aproximativ patru lei și jumătate de lei românești, aceasta este moneda pe care o folosesc ei. În comentariile la ultimul meu videoclip au fost persoane care au spus că nu vorbesc despre aceeași Românie, dar, cu tot respectul, vorbesc pentru mine și pentru situația mea.

Acestea fiind spuse, faptul că mă aflu aici este o binecuvântare pentru situația mea, deoarece locuiesc într-o zonă foarte populată, sunt aproape de un centru comercial, sunt la câteva minute de gară și locuiesc într-un apartament cu două dormitoare și plătesc doar 580 de euro pe lună, ceea ce înseamnă aproximativ 600 USD. Am posibilitatea de a experimenta un cost de trai foarte scăzut în comparație cu cel pe care l-aş avea dacă aș locui acasă. Acum, pentru toți americanii care sunt conectați la acest lucru, știți cu toții că un apartament cu două dormitoare pentru 600 de dolari pe lună este inexistent în vremurile de astăzi.

Acum, sunt conștient că fiecare ţară are problemele ei, fiecare țară are lucruri la care trebuie să se îmbunătățească, dar nu am experimentat nimic rău aici în România. Deci, cam așa arată România în opinia mea”, a povestit baschetbalistul pe TikTok.