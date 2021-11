Doliu în lumea filmului. Actorul Art LaFleur, cunoscut pentru rolurile din „The Sandlot’ și „Field of Dreams’, a murit la vârsta de 78 de ani, a declarat soția sa într-un comunicat.

După 10 ani de luptă cu boala Parkinson, actorul a murit, joi, la 78 de ani.

Cea care a dat vestea cea tristă a fost chiar soția acestuia, care a anunțat pe pagina sa de Facebook că a fost extrem de norocoasă să aibă o relație de mai bine de 43 de ani cu actorul.

„Am fost foarte norocosă să am o relație de 43 de ani cu un bărbat care m-a prețuit și pe care l-am adorat. Art era mai important decât viața și însemna totul pentru noi’, a scris Shelly LaFleur, soția regretatului actor, pe rețele de socializare.

Familia și prietenii actorului sunt extrem de îndurerați.

„A fost un om generos și altruist care a continuat cu actoria, dar mai important, era ce reprezenta pentru familia și prietenii săi’, a scris Shelley LaFleur pe rețelele de socializare.

LaFleur a apărut și într-o serie de seriale TV de-a lungul anilor, inclusiv „Charlies Angels’, „M*A*S*H’, „Home Improvement’, „Matlock’, „Boy Meets World’, „JAG’ și „Malcolm’.

Pe lângă rolul lui Babe Ruth, LaFleur a apărut și ca jucătorul de baseball Chick Gandil din 1919 Black Sox infamy, în Field of Dreams . În ceea ce privește rolurile militare și de securitate națională, el a apărut ca șeful de securitate al Casei Albe în Disney ‘s First Kid (1996), ca „McNulty’ în ambele Trancers (1985), Trancers II (1991) și ca 1st Sgt. Brandon T. Williams în În armată acum (1994). A jucat rolul pilotului Jack Neely în Air America (1990), a apărut ca Banes în The Replacements (2000) și în Beethoven’s 4th (2003) ca sergent Rutledge.