Celebrul ”Gogoașe” din producția TV ”Trăsniții” se confruntă încă din copilărie cu o mare dramă. Din cauza unui atac cerebral suferit încă de când era copil, creierul său a avut de suferit.

Ani de zile, actorul a ținut ascuns drama prin care a trecut. Recent, la o emisiune tv, Constantin Zamfirescu, cunoscut ca şi „Gogoaşe”, a povestit că creierul său funcţionează doar la jumătate din capacitatea sa, după ce în copilărie a suferit un accident vascular cerebral.

Astfel că, actorul se foloseşte de jumătate din creierul său, potrivit informaţiilor din presă. De-alungul timpului, Constantin Zamfirescu a reuşit să-şi atragă şi mai multă simpatia şi respectul din partea publicului.

În urmă cu doi, actorul a vorbit despre asta fără să-i pese de ce va crede lumea.

”M-am saturat! Sunt o persoana cu handicap. Nu-mi e rusine sa afirm asta, pentru ca nu e alegerea mea. Am fost varat cu forta in aceasta lume si am crescut cu ideea ca sunt deosebit de ceilalti. Deosebit in rau. Un copil care nu puteam alerga la fel de repede ca ceilalti, nu prindeam mingea la fel de bine, nu stiam sa driblez, sa jonglez. Eram postat doar in poarta, tinta auturilor bomba. Sunt stangaci. Stangaci, nu neindemanatic, pentru ca toata partea mea dreapta este busita… Deosebit in rau”, a recunoscut atunci actorul.