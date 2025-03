Actorul Nae Alexandru, cel mai tânăr supraviețuitor al cutremurului din `77, dezvăluiri tulburătoare! Trupul bunicii l-a salvat!

4 martie 1977 rămâne în amintirea multora drept cea mai neagră zi. Actorul Nae Alexandru, cel mai tânăr supraviețuitor al seismului din `77, avea doar șase săptămâni în momentul producerii cutremurului în seara de vineri spre sâmbătă. A fost găsit 48 de ore mai târziu, de echipele speciale, în brațele bunicii sale moarte care îl protejase cu trupul ei.

La 48 de ani distanță, unul dintre martorii dezastrului care a îngrozit Capitala rememorează, în podcastul Altceva cu Adrian Artene, ceea ce s-a întâmplat în seara de 4 martie 1977. Este vorba despre actorul Mihai Gruia Sandu, fost militar. Acesta a participat la misiunile de salvare ale victimelor și își amintește perfect de cel mai tânăr supraviețuitor al dezastrului de atunci. Este vorba despre actorul Nae Alexandru. Avea doar şase săptămâni la momentul producerii mişcării seismice din seara zilei de vineri, 4 martie. A fost găsit 48 de ore mai târziu, de echipele speciale.

„Este un actor de la teatrul Tănase, Nae Alexandru, pe care un sergent din compania noastră, scormonind, pentru că prima dată am fost la Casata, a găsit între dărâmături un copil. Avea o lună jumătate, șase săptămâni, a crezut că este mort și se pregătea să-l ducă la morgă, cum procedam cu toții. Copilul în acele momente l-a strâns de deget. Nu știu cum a supraviețuit pentru că nimeni de acolo nu a supraviețuit. El este actorul Nae Alexandru și mai are și acum o cicatrice pe față de atunci, de când avea șase săptămâni”, rememorează bărbatul în discuția din cadrul podcastului.

La acea dată, presa a relatat despre miracolul de la blocul Casata. Clădirea s-a prăbușit, dar a existat un supraviețuitor. Actorul Nae Alexandru era pe atunci un bebeluș de numai șase săptămâni. El a fost recuperat ca printr-o minune dintre ruinele blocului Casata în care locuia împreună cu familia sa. În acea seară și-a pierdut și mama, și bunica. El a fost găsit printre ruine, sub trupul bunicii sale moarte.

„Eram bebeluș, aveam șase săptămâni. Locuiam cu mama și bunica la blocul Casata într-o garsonieră. Mama era telefonistă la blocul telefoanelor. Eram în acea seară cu mama și bunica mea, au fost în vizită la noi o familie, colega de serviciu a mamei mele. Au făcut în acea seară și niște fotografii cu mine bebeluș, iar la ora 21.00 au hotărât să mă îmbăieze. La ora 21.00 familia aceea a plecat, iar la ora 21.21 a venit cutremurul, s-a prăbușit blocul și am fost găsit în brațele bunicii care m-a protejat cu trupul ei. Se pare că bunica a mai trăit câteva ore bune după cutremur, sub o grindă. Din ceea ce știu eu de la familie, am fost găsit după 26 de ore în seara zilei de sâmbătă sau chiar în dimineața zilei de duminică”, a spus Nae Alexandru.

Trupul bunicii sale l-a protejat, însă a mai fost un element cheie care l-a salvat pe actorul, acum în vârstă de 48 de ani. „Se pare că am avut noroc și datorită faptului că am fost alăptat cu câteva minute înainte de producerea cutremurului. M-au găsit, aveam o gaură în față, așa mi s-a relatat, am mai multe semne. Am fost dus la spitalul Grigore Alexandrescu unde am fost tratat de o echipă de medici extraordinară, dr Leni Horvath și domnul profesor Vlad Alexandru Ciurea”, mai susține actorul în cadrul aceluiași podcast.

Nae Alexandru a trăit șocul vieții când a mers la mormântul mamei lui

Nae Alexandru a fost crescut de rudele tatălui său, bunica parternă, mătușa și nașa lui. Momentul în care a mers la cimitirul unde era înmormântată mama lui a fost cel mai mare șoc pe care l-a trăit. Și acum, după 41 de ani, rememorează totul cu o mare durere în suflet.

„La 7 ani când am fost dus de mama mea adoptivă, sora bunicii mele din partea tatălui, la cimitir și mi s-a povestit că acolo se află înmormântată mama mea naturală. Aș putea spune că a fost cel mai mare șoc pentru mine, dar tinerețea a făcut ca acel șoc să nu îl simt cum îl simte un adult.

Eu am fost protejat, am fost crescut de rudele tatălui meu care m-au considerat ca fiind copilul lor. Mă emoționez când vorbesc despre ele pentru că m-au iubit, și eu le-am iubit, iar copilăria mea și viața mea a fost cu ele. Bunica mea lucra la Teatrul Bulandra, iar mama mea adoptivă s-a pensionat de la Teatrul Giulești. Copil fiind, bântuiam pe acolo holurile teatrelor, mergeam foarte des împreună cu bunica mea la Teatrul Bulandra, am fost de câteva ori și cu mama mea adoptivă la Teatrul Giulești. Mergea să mă arate colegilor și le spunea că eu sunt băiatul de la cutremur pentru care ea a ieșit la pensie. Toate colegele erau bucuroase pentru mama. Era firesc ca acest microb al teatrului să pătrundă în mine și de foarte devreme mi-am dorit să fac această meserie”, a mai dezvăluit emoționat actorul.

