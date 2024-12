Actrița Anca Sigartău, dezvăluiri tulburătoare despre experiența la limita morții: ”Nu mi-am dat seama ce se întâmplă!”

Anca Sigartău se bucură din plin de statutul de mamă, dar și de bunică, iar meseria continua să îi ofere satisfacții nebănuite cu fiecare nou personaj pe care îl interpretează. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, actrița a făcut dezvăluiri despre relația cu cei 3 copii, dar și despre postura de bunică, rol pe care îl experimentează în viața privată cu cel mai mare drag, de 8 ani. Anca Sigartău a vorbit despre cumpăna pe care a avut-o, în urmă cu mulți ani, când a învins cancerul. Vindecarea miraculoasă s-a întâmplat după postul Crăciunului, pe care actrița l-a ținut pentru a se pregăti de moarte.

Anca Sigartău revine pe micul ecran în cel mai nou serial original produs de Ruxandra Ion pentru Antena 1 – Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, care va avea premiera pe 9 ianuarie de la 20.30. Actrița ne-a familiarizat cu mama Lena, personajul ei, dar a vorbit și despre legătura cu Dumnezeu și minunea trăită pe propria piele, respectiv a învins boala.

Anca Sigartău: “Asta a fost provocarea mea ca și actor și ca personaj”

CANCAN.RO: Ce puteți să ne spuneți despre personajul dvs, pe care îl vom descoperi în ianuarie, când va începe serialul “Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”?

Anca Sigartău: Eu o joc pe mama Lena, am niște copii în grijă. E unul dintre personajele despre care e greu să vorbești, pentru că are foarte multe culori și e și un pic comică și un pic mai dură, cu o lacrimă în colțul ochiului pentru că își poartă realizările, neîmplinirile. Și provocarea pentru mine a fost faptul că aveam parteneri tineri, unii n-au mai avut o experiență în prealabil.

Dar am stat să mă gândesc cum stabilești o anumită legătură cu copiii, astfel încât și ei să se deschidă și ei să fie, să aibă încredere în tine. Pentru că dacă te situezi într-o anumită poziție de forță, pe care poți s-o ai ca părinte adoptiv sau nu, atunci ai pierdut. E important cum ajungi, care e firul invizibil care ajunge de la suflet la suflet. Și despre asta e vorba, în general, în viață, dar asta e provocarea mare a părinților. Asta a fost provocarea mea ca și actor și ca personaj.

CANCAN.RO: Dar în viața reală, ca mamă care au fost provocările?

Anca Sigartău: Probabil pe care le au toți părinții. Provocările sunt la orice nivel. Faptul că ești ocupat tu ca părinte, că trebuie să realizezi un echilibru între nevoia de a pune o pâine pe masă copiilor tăi, cât anume merită să-ți sacrifici timpul pe care îl împarți cu copilul, cât anume trebuie să vrei să-i asiguri, ce înseamnă cu adevărat confort? Sunt lucrurile la care trebuie să răspunzi. Eu am 3 copii, fata merge pe 35 ani, 32 jumătate cealaltă fată și cel mic care urmează să facă 29. Mulțumesc lui Dumnezeu că am și o nepoțică de 8 ani.

Anca Sigartău: „Pentru mine postul este foarte important și îl țin”

CANCAN.RO: Cum sunteți ca bunică?

Anca Sigartău: Pentru mine asta a fost marea provocare, pentru că știu că bunicii sunt tentați să își iubească nepoții mai mult decât copiii. Și eu din prima i-am spus: eu pe mama ta o să o iubesc mai mult decât pe tine și îmi repet asta zilnic, pentru că într-adevăr am tendința s-o iubesc pe Anastasia cât cerul și pământul și toate stelele. Anastasia este nepoata mea și Sonia fata mea. Sunt un om obișnuit, un actor care se duce și încearcă să-și facă cât se poate de bine treabă pe platou.

CANCAN.RO: Pentru că tot suntem în postul Crăciunului, știu că dvs ați trăit pe propria piele o minune și mă refer la boală…

Anca Sigartău: Oh, Doamne, eu trăiesc minuni mari de tot. Am tot trăit minuni. Deci nu, faptul că ai o încercare așa de viață și de moarte, da, se poate întâmpla să gândești că a fost minune, dar minunile cu adevărat mari minuni sunt cele de fiecare zi, pe lângă care trecem și suntem în postul Crăciunului. Într-adevăr, pentru mine postul este foarte important și îl țin. Dumnezeu n-are nevoie de postul meu, dar știu că comunic mai ușor, se face curățenie acolo un pic și am mare nevoie să am această legătură cu Doamne, Doamne, mare mare nevoie.

Anca Sigartău: “Am o relație specială pentru că știu că Dumnezeu are simțul umorului, pentru că Dumnezeu nu m-a lăsat niciodată”

CANCAN.RO: Dumneavoastră ați avut această legătură strânsă cu Divinitatea și înainte de acea cumpănă cu boala sau atunci v-ați dat seama că Dumnezeu are grijă de dumneavoastră și că aveți acolo un înger care vă veghează, care vă ajută.

Anca Sigartău: Vă spun sincer: habar n-am dacă am avut-o, dacă n-am avut-o. Nici atunci nu mi-am dat seama ce se întâmplă. Lucrurile vin cam tăvălug așa în viață și sunt așa cum sunt. Adică știu asta, că n-am făcut o înțelegere: auzi, Doamne, eu țin un post și tu mai îmi dai niște ani de viață?! Nu.

Eu am o relație foarte bună și cu viața și cu moartea. Și pentru mine moartea e o parte din viață. Așa am fost crescută. De mică am fost educată de către părinții mei să înțeleg că moartea este o etapă absolut normală în viața unui om și nu am această frică de moarte. Mi-e frică de mine, mi-e frică de lucrurile urâte într-adevăr. Am o relație specială pentru că știu că Dumnezeu are simțul umorului, pentru că Dumnezeu nu m-a lăsat niciodată, pentru că cred că se amuză cu mine și eu cu El și dincolo de orice sunt cele mai simple și comune cuvinte: că-L iubesc. Atât. Pur și simplu.

