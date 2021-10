Ce spune Anca Sigartău despre emisiunea „Asia Express”. S-ar mai înscrie în competiţie?

Anca Sigartău a participat la cel de-al doilea sezon al emisiunii ”Asia Express”. După această aventură, celebra actriţă a declarat în repetate rânduri că a fost foarte mândră pentru că a avut ocazia să facă parte din acest show. În cadrul unui interviu recent a dezvăluit dacă ar mai participa la concurs.

Actrița Anca Sigartău a participat, alături de fiul său, Teodor, la emisiunea ”Asia Express” în sezonul 2. Vedeta a declarat, pentru click.ro, că ar repeta această experiența cu inima deschisă.

„A fost una dintre cele mai frumoase experiențe din viața mea”

„Daaaaaaaaaaaaaa. Mi-aş dori să ne reîntoarcem în Sri Lanka și să ne bucurăm, în tihnă, de toate locurile prin care am trecut şi nu vedeam decât bucăţele, pentru că important era să vedem acel steag roşu. A fost una dintre cele mai frumoase experienţe din viaţa mea. Ani de zile aveam un vis recurent. Lângă pat era o pereche de adidaşi albi. Mă sculam, îmi puneam acei adidaşi şi plecam în lume…”, a declarat Anca Sigartău.

„Mi-aş dori să plecăm în Peru, în Argentina, în Cuba, Mexic… Dacă o vom face, vom lua o cameră cu noi şi chiar dacă nu vom avea probe de trecut, vă garantez că veţi vedea una dintre cele mai frumoase experienţe, cu un rucsac în spate şi o tonă de poveşti…”, a completat actrița.

Anca Sigartău, drama cauzată de cancer

Interpreta personajului negativ din serialul Adela a povestit, în urmă cu puțin timp, cum s-a schimbat viața ei atunci când a aflat că suferă de cancer.

„E importantă experiența personală. Până la urmă, eu am povestit despre această întâmplare. În momentul în care am primit un diagnostic care… Nici nu am știut prima oară despre acest diagnostic. Prietena mea știa că eu nu fac tratamentul și ea a zis că trebuie să îl fac, pentru că lucrurile sunt foarte grave. Și așa am aflat eu, nu am aflat direct de la medic, nu mi s-a spus direct. După aceea am ajuns în spital și am făcut acel tratament”, a povestit celebra actriţă.

„Și în momentul în care am cerut să plec din spital medicul mi-a spus că nu mă lasă să plec. Că este o tumoră care se dezvoltă și a crescut opt centimetri pe citostatice și nu este normal. Am spus, cu toate astea, că vreau să mă duc acasă. În momentul respectiv, nu mi-a spus nimeni. Am știut despre acest post că începe pe 15 noiembrie, Postul Crăciunului. Știam de la bunica mea că așa începe postul. Așa am știut eu că vreau să mă duc să țin post, nu am spus la nimeni. Nu a fost un regim alimentar. Am ținut și eu cum am putut. Eu știam că mor, nu mai am de trăit.

L-am ținut să mă pregătesc mai mult. Știam că nu mai am foarte mult. Știam că sunt lucruri, răul ăla pe care nu îl vrei și îl faci. Pe 20 decembrie când am fost la control doctorul a spus “Unde este tumora? Ce ai făcut?”. Nu mai există o tumoră. A fost într-adevăr o minune”, a relatat, la Antena 3, Anca Sigartău.

Sursă foto: Instagram