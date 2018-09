Actrița Daryl Hannah și muzicianul Neil Young s-au căsătorit

Actrița Daryl Hannah muzicianul Neil Young s-au căsătorit într-o ceremonie organizată în ultimul weekend din august, departe de ochii presei, în California, anunță CBSnews.

Muzicianul a programat evenimentul astfel încât să își spună jurămintele sub o lună plină în timp ce interpreta piesa „Harvest Moon”. Cu toate că au încercat să păstreze discreția asupra evenimentului, presa americană scrie că la ceremonie au participat 100 de persoane între care Joni Mitchell și Stephen Stills.

Daryl Hannah și Neil Young au lucrat împreună în 2014 la un documentar ecologist, „Petropolis: Aerial Perspectives on the Alberta Tar Sands” și au condus un protest pe aceeași temă la Washington. Young a divorțat în același an de Pegi, cu care avea o căsnicie ce dura de 36 de ani.

Daryl Hannah, în vârstă de 57 de ani, a debutat în pelicula lui Brian de Palma „The Fury”, în 1978 și este cel mai bine cunoscută pentru rolurile din „Blade Runner” (1982), dar și din rolul asasinei Elle Driver din pelicula lui Quentin Tarantino, „Kill Bill”.

Neil Young, în vârstă de 72 de ani, este un muzician canadian stabilit în California poreclit „nașul muzici Grunge” și introdus de două ori pe Rock and Roll Hall of Fame, atât ca artist solo cât și în calitate de membru al trupei Buffalo Springfield.