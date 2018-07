Actrița Gal Gadot i-a vizitat pe copiii unui spital din S.U.A îmbrăcată în Wonder Woman

Actriţa de origine israeliană, Gal Gadot, a mers îmbrăcată în Wonder Woman la un spital de copii din Virginia, S.U.A. (Oferta speciala playstation )

Actrița Gal Gadot i-a vizitat pe copiii unui spital din S.U.A, însă nu ocirum! Ci îmbrăcată în Wonder Woman! Actrița filmează chiar acolo pentru pelicula ”Wonder woman 1984”, în zona Washington D.C.

„Mulţumim @GalGadot pentru că ne-ai vizitat la Spitalul de copii @InovaHealth. Eşti o veritabilă Wonder Woman. Copiilor le-a plăcut şi la fel şi personalului medical.”, a postat pe Twitter dr. Lucas Collazo.

Filmul va fi lansat în cinematografe pe 1 noiembrie 2019

Filmul, care va fi regizat tot de Patty Jenkins (46 de ani) şi care o are în distribuţie în rolul negativ pe Kristen Wiig, va fi lansat în cinematografe pe 1 noiembrie 2019. Jenkins a regizat și prima parte a acestei serii, lansată în 2017. Cheetah și Wonder Woman sunt rivale clasice, prima fiind un fost arheolog transformat într-un ghepard uman prin puterea a diverse artefacte mistice. Are forță și viteză supraumane, plus simțuri fine ca ale felinelor, ceea ce o face un adversar redutabil.