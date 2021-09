Actrița Tanya Fear a fost dată dispărută! Familia nu a mai putut să o contacteze de câteva zile

O actriță cunoscută a fost dată dispărută la Los Angeles, iar vestea a fost confirmată chiar de managerul său, Alex Cole. Familia nu a mai putut să o contacteze pe actrița Tanya Fear de câteva zile.

Actrița Tanya Fear, cea care a apărut în serialul „Doctor Who”, a fost dată dispărută de către familie. De câteva zile, aceasta nu a mai fost văzută sau contactată, iar familia a reclamat dispariția ei la Poliție. Managerul ei, Alex Cole, a confirmat această veste.

Poliția a primit o sesizare din partea familiei, un purtător de cuvânt confirmând acest lucru pentru NBC News. Managerul și actrița Tanya Fear au vorbit ultima oară în urmă cu opt zile, discutând despre chestiuni profesionale. Atunci, aceasta nu i-ar fi dezvăluit nicio problemă personală. Pe rețelele de socializare, anunțul că actrița a dispărut a fost distribuit în număr mare.

Actrița Tanya Fear face parte din pelicule cunoscute precum ”Doctor Who”, ”Cleaning Up”, ”Kick-Ass 2”, ”A moving image„ și „Endeavour”.

My friend Tanya has gone missing in the LA/Hollywood Bowl area. She hasn’t been seen since 9th September 2021. If anyone has any useful information please call (626)-232-8616 #FindTanyaFear . Would appreciate if those in the area or with reach in that area RT❤ pic.twitter.com/dmqwKdOlSh

— Bolu Babalola (@BeeBabs) September 12, 2021