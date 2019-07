ACUM. Recompensă-record pentru un câine pierdut în București! Proprietarul plătește suma de…

O recompensă-record este oferită pentru un câine pierdut în urmă cu câteva ore, în București. Patrupedul este din rasa Akita Inu, de culoare albă și răspunde la numele de Haki.



Proprietarul a anunțat că animalul de companie a dispărut în cartierul Militari, pe lângă Lacul Morii. Acesta îi roagă pe cei care l-au văzut să îl înapoieze și oferă o recompensă-record, de 2000 de lei. Stăpânul în calcul și varianta unui furt, motiv pentru care a sesizat și autoritățile.

“Câine pierdut în Militari, pe lângă Lacul Morii. Răspunde la numele de Haki. Nu mușcă! Recompensa 2000 lei. Sunați la 0734.371.430 dacă îl găsiți sau la 0734.142.323“, este mesajul distribuit de stăpânul patrupedului.

Akita Inu – câinele Japonez de pază și protecție

Akita Inu este un caine original din Japonia, un caine de talie mare folosit in special pentru paza si protectie. Stramosii acestei rase de caini se numeau “matagi inu” si erau folositi in special la vanatoare insa dimensiunile lor nu erau asa de mari ca exemplarele de acum. Guvernul japonez l-a declarat monument al naturii si a fost crescut sub numele de Akita Inu, “inu”care in japoneza inseamna caine iar in mai multe tari aceasta rasa este separata in doua, Akita Inu si Akita Americana.

Desi este un caine de talie mare, Akita Inu nu este un caine foarte mare si tocmai din acest lucru el reprezinta un foarte bun caine de companie si in acelasi timp un bun caine de paza si protectie.