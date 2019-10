Acum s-a aflat! Pe cine a sunat Tamara Buciuceanu chiar înainte să moară

Moartea Tamarei Buciuceanu Botez a luat prin surprindere o țară întreagă! Buna sa prietenă, Monica Pop a fost sunată de pe patul de spital de către “Doamna comediei româneşti”, dar aceasta, pentru că era cu un pacient, nu a putut răspunde. Acum regretă nespus că nu a sunat-o înapoi, dar își aduce aminte cu drag de toate momentele pe care le-au petrecut împreună.

Monica Pop şi-a amintit cu durere în suflet faptul că, atunci când marea actriţă a împlinit 90 de ani, a fost la ea în vizită. Chiar şi atunci, Tamara Buciuceanu Botez a fost persoana care a pregătit totul în cel mai mic detaliu şi care şi-a surprins musafirii.

“Am fost la ziua de naştere a dânsei în august, pe 10 august şi vreau să vă spun că m-a aşteptat cu flori! Dânsa a cumpărat flori pentru mine şi pentru o prietenă şi a făcut un tort. A fost un om extraordinar, iar în afara scenei nu era un om atât de vesel şi nici nu avea foarte multe lucruri vesele de povestit. Era un om absolut extraordinar şi deosebită, dar încă o dată vă spun că nu era un om foarte vesel, dimpotrivă. Suferinţa cardio-vasculară a dânsei datează de câţiva ani. S-a ţinut extraordinar! În afară de faptul că a fost una dintre cele mai mari actriţe pe care le avea ţara asta, era un pacient extraordinar de serios, în sensul că urma foarte strict tot ceea ce îi spuneau colegii de la cardiologie şi din când în când i-am făcut o vizită, atunci când mi-a permis timpul. Îmi pare foarte rău că nu m-am dus mai mult pentru că nu am avut timp, efectiv”, a povestit Monica Pop pentru “Agenţia Vip”.

Mai mult decât atât, Monica Pop a dezvăluit faptul că are un cadou de la marea actriță pe care îl prețuiește nespus.

“Am o amintire foarte frumoasă de la dânsa, mi-a dăruit o păpuşă. Nu ştiu de ce. Aşa a simţit. Şi păpuşa e acum în faţa mea şi mie nu îmi vine să cred că doamna Tamara Buciuceanu nu mai este. Greu să cred că nu mai este…”, a mai spus Monica Pop.

Monica Pop a vorbit și despre apelul pe care l-a primit de la actrița Tamara Buciuceanu Botez. Medicul regretă faptul că nu i-a răspus și că nici nu a sunat-o înapoi pentru a discuta cu ea.

“Mi-a dat un telefon în urmă cu câteva zile şi nu am răspuns pentru că nu mi-am putut permite în momentul acela, eram cu un pacient. Îmi pare foarte rău, îmi pare foarte rău pentru că nu am putut răspunde şi nici nu i-am dat eu telefon mai târziu… nu am putut”, a continuat Monica Pop.