Scandalul dintre Bettyshor, luptătoarea din RXF, și Romeo Vasiloni, ispită la Insula Iubirii, este pe departe de a se termina! După două luni de relație, cei doi s-au despărțit subit, iar acum își aruncă vorbe grele reciproc. După ce Bettyshor a susținut că Romeo ”umblă cu bărbați” și poate demonstra acest lucru cu dovezi clare, acum și acesta iese la atac cu acuzații la fel de grave!

Bettyshor și Romeo sunt în centrul unui mega-scandal. Cândva iubiți și super îndrăgostiți, acum cei doi sunt la cuțite și își aruncă acuzații din ce în ce mai grave. Ieri, CANCAN.RO vă prezenta primele declarații ale luptătoarei din RXF, care acum susține că fostului său iubit îi cam plac… și bărbații! Bettyshor și-a dat drumul la gura și a spus tot ce știe despre Romeo. Ba chiar a pretins și că acesta aștepta ajutor financiar din partea sa, sperând că influencerița să-i cumpere și lui un bilet de avion către Santorini. Cât de bine sau cât de prost stă Romeo cu banii, nu știm. Cert este că ispita de la Insula Iubirii nu se lasă mai prejos, ci îi plătește cu aceeași monedă fostei iubite, după criticile aduse!

Romeo: ”Bettyshor chiar are nevoie de ajutor”

Lezat de afirmațiile lui Bettyshor, care susține că are dovezi conform cărora el ar ”umbla cu bărbați”, Romeo a ieșit la atac!

”Inițial, am râs când am văzut declarația fostei mele iubite, dar mi-am dat seama că nu e de râs și ea chiar are nevoie de ajutor! Este si puțin mincinoasă sau hai să spunem că ocolește adevărul. Nu înțeleg cum poate să declare așa ceva, că am și alte orientări sexuale, după care să spună că sunt cu alte femei. În condițiile în care știe că sunt homofob, am vorbit de atâtea ori. Să nu fiu înțeles greșit, nu am nimic cu oamenii care au alte orientări sexuale, sunt niște oameni super, am amici, nu judec oamenii după orientările lor sexuale, fiecare e liber să facă ce vrea”, spune Romeo, pentru CANCAN.RO.

Chiar și așa, Bettyshor susține că are dovezi clare pe care le va face publice.

”Să creadă ce vrea ea, chiar o rog sa arate acele dovezi despre care vorbește. Îi doresc să-și găsească liniștea si fericirea. Eu nu o să vorbesc niciodată urât la adresa vreunei femei, mai ales o femeie care a făcut parte din viața mea, intr-un fel sau altul. Take care, fetițo, and be strong and beautiful, cum te știu”, adaugă ispita de la Insula Iubirii.

Romeo: ”Minte și inventează!”

Pe lângă faptul că îl acuză că are altă orientare sexuală, Bettyshor susține că Romeo ar fi sperat să meargă în Santorini pe banii ei. Așadar, pentru că ea nu s-a oferit să îi plătească biletul de avion, Romeo a decis să rămână acasă, iar ea să plece singurică-n Grecia.

”Minte și inventează! De când am fost cu ea, nu am lăsat-o sa plătească niciodată oriunde am fost, ceea ce mi se pare normal ca bărbat , dar sa ajungi să insinuezi că eu aș fi vrut sa îmi ia ea bilet…Am fost la party-uri, la club, la restaurant. Nu înțeleg de ce sa inventezi și sa spui chestii neadevărate”, explică Romeo.

Ba mai mult, Bettyshor susține că Romeo o denigrează, spunând că a plecat în Santorini cu alt bărbat, nu singură așa cum pretinde. Romeo, la polul opus, susține că vina îi aparține influenceriței.

”Repet, nu am declarat niciodată că ea ar fi cu altcineva în Santorini sau oriunde altundeva. Nu de alți bărbați îmi făceam eu griji, era ultima chestie, sunt alte probleme pe care trebuie să și le rezolve cu ea însăși! Mi se pare că de la un simplu interviu în care am spus doar «nu știu ce face Bettyshor, este în Santorini», după care am adăugat că o respect indiferent ce ar fi, să ajungi să spui că te-am denigrat… Cine caută afirmare cu cine?! Și în legătura cu biletul, mi-a zis, la câteva zile după ce ne-am cunoscut, că poate vin și eu cu ea în Santorini, după nu a mai zis nimic. Eu nu pot să îmi anulez tot pe spusele unei femei instabile precum ea, cu tot respectul. I-am zis și ei asta și știe. În continuare ii doresc tot binele!”, spune Romeo.

Romeo vrea să își dea fosta în judecată

Supărat din cauza situației, ispita de la Insula Iubirii nu vrea deloc să lase lucrurile așa. Pentru că este de părere că acuzațiile lui Bettyshor îi vor afecta grav imaginea, Romeo vrea să o cheme pe aceasta în instanță.

”Ceea ce a declarat ea înseamnă denigrare, nu cea am spus eu «că nu știu unde e Bettyshor». Ea știe că nu e nimic adevărat. Cum poți sa inventezi așa?! E o copilă și nu-și dă seama ce vorbește! Repet, nu mă deranjează atâta timp cât eu știu cine sunt. Dar asta spune foarte multe despre ea ca persoană, dacă poate să inventeze așa ceva și să mintă cu nerușinare! Ceea ce am făcut eu nu este denigrare. Ceea ce a spus ea, că așteptam ajutor financiar și am alte orientări sexuale, este denigrare! O voi da în judecată!”, încheie Romeo, pentru CANCAN.RO.

