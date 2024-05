Bettyshor, mesaj uluitor pentru iubit, după ce a fost bătută măr de Perversu`! ”Să vrăjească domnișoare în continuare, să le ia capul, mințile!” 😱😨

Romeo de la ”Insula Iubirii” și Bettyshor formează cel mai nou cuplu din online! Amândoi au intrat în cușca RXF și, din păcate, ambii au pierdut, însă măcar s-au ”câștigat” reciproc de când s-au cuplat, deci cumva… tot ies pe plus! CANCAN.RO a discutat cu amorezii, pentru prima dată de când și-au asumat relația.

Romeo Vasiloni și influencerița Bettyshor și-au asumat relația în urmă cu doar câteva săptămâni și de atunci nu se mai dezlipesc unul de celălalt! Pe amândoi i-a unit pasiunea pentru galele MMA, context în care s-au și cunoscut! Din păcate, în ultima gală RXF, amândoi au pierdut, iar Betty a ieșit destul de ”șifonată” după lupta cu Perversu. Partea bună, însă, este că s-au cunoscut prin intermediul meciurilor, așa că se pot considera norocoși, până la urmă!

”Ne-am cunoscut la prima conferință de presă RXF și i-am dat follow, mi-a dat follow, am început să vorbim, am ieșit la o primă întâlnire. Am ieșit pe role! Pe role și-n parc! Eu am invitat-o la o cafenea, dar a zis să facem ceva mai altfel și mi-a plăcut foarte mult, cred că a fost cea mai frumoasă primă întâlnire pe care am avut-o!”, spune ispita de la ”Insula Iubirii”.

Deși sunt la început, se pare că între cei doi îndrăgostiți există o conexiune rar întâlnită.

”După prima întâlnire, lucrurile au evoluat foarte bine. Cred că este printre puținii oameni cu care m-am simțit în vibe-ul meu, liniștită, fără emoții”, explică Bettyshor.

Betty și Romeo, atacați virtual

Deși totul pare acum doar lapte și miere, Romeo și Betty recunosc că s-au lovit și de câteva vibe-uri mai întunecate de care au scăpat rapid, spre bucuria lor.

”Mai mult decât perfect au decurs lucrurile, chiar a fost o conexiune de la început și acum nu mai pot să stau fără ea. Uite, și la meci acum sunt lipit de ea! Acum trei săptămâni a avut loc prima întâlnire, iar planurile noastre de acum sunt să fim fericiți și liniștiți. Au fost energii rele (după ce ne-am afișat în online), dar așa cum au venit, așa au și plecat! Așa de repede am scăpat de ele! Era normal să ne atace lumea!”, continuă cei doi îndrăgostiți.

Betty susține că nu și-a urmărit iubitul în sezonul trecut din ”Insula Iubirii”, căci nu se uită niciodată la televizor, așa că-l știa pe Romeo exclusiv din online. Chiar și așa, ideea de ”ispită” n-o sperie pe bruneta care, se pare, are destulă încredere în noua sa cucerire.

”Nu m-a influențat imaginea pe care și-a creat-o. Mie mi-a plăcut foarte mult caracterul lui, este gentleman, este domn, este educat! Să vrăjească domnișoare-n continuare, să le ia capul, mințile!”, spune Bettyshor despre noul său iubit, dovadă că nu se simte amenințată de nimeni și nimic.

În același ton, Romeo susține că nici el nu este intimidat de admiratorii iubitei sale și că nu există niciun motiv de gelozie între ei.

”Din vrăjitor, am devenit vrăjit! Ea m-a vrăjit!”, încheie Romeo.

