Acuzată că tremură necontrolat din cauza drogurilor, Bianca de la ”Puterea Dragostei” a recunoscut motivul!

Bianca, una dintre cele mai votate concurente din cadrul competiției, a lămurit care este motivul real pentru care tremură de fiecare dată când este atinsă de un bărbat.

None, unul dintre foștii concurenți din casa ”Pueterea Dragostei” a spus de mai multe ori că Bianca tremură atunci când e în apropierea lui. Și alți băieți au sesizat că tânăra tremură atunci când o ating, în special atunci când dansează.

Bianca a lămurit însă misterul tremuratului ei, tânăra susținând că este vorba despre o problemă medicală.

Întrebată de fanii emisiunii care este motivul pentru care tremură atunci când este atinsă de băieți, Bianca a spus despre ce este vorba. Asta și pentru că tremuratul ei, au spus unii concurenți de la Puterea Dragostei, că ar avea legătură cu…drogurile!

”Tremur pentru că am lipsă de calciu. Când am emoții tremur rău și uneori este vizibil. Nu pentru că iau droguri, așa cum spune None. Nu sunt dependentă de droguri! Așa am tremurat din totdeauna. Și la școală colegii mă întrebau mereu. Nu știu, poate ar trebui să merg la medic, dar mie nu mi se pare grav”, a spus Bianca.

Bianca preferă jucăriile sexuale?

Tot None a fost cel care a spus despre Bianca că este adepta jucăriilor sexuale.

Întrebat în live-ul de la WOWbiz.ro despre acest zvon privind ”jucăria sexuală” a Biancăi, None a răspuns.

”Nu jucării (pentru adulți). Avea o singură jucărie, un vibrator. Așa a spus ea. Din cate știu eu, și când a fost eliminată din emisiune, din câte știu eu de la fete, dorința ei cea mai mare era să se întâlnească, cu primul care îi iese în cale, să se…Probabil are un libidou crescut”, a spus fostul concurent despre zvonurile legate de Bianca, recunoscând că nu a văzut respectivul obiect, de care însă Bianca a vorbit.

De asemenea, None a avut ceva de spus și despre concurenții care au făcut videochat și au avut curajul să recunoască acest lucru: Larisa, Raluca și Adrian.

”Eu cred că acest lucru nu ar trebui să influențeze cu ceva drumul unui concurent în casă. Însă acest lucru (nr. videochat-ul) este încă judecat de lume. Pe mine nu m-ar deranja să fac un cuplu cu o femeie care a făcut videochat. Asta pentru că nu a fost ”atinsă”. Dar aș prefera să nu fi făcut acest lucru și să fie văzută de mii de bărbați, asta pentru că eu sunt Scorpion și sunt extrem de gelos”, a spus None, în live-ul de la WOWbiz.ro