Acuzații grave la o importantă simigerie din Iași. Patronul afacerii: „Sunt total surprins”

Caz incredibil la Iași! Un client al unui cunoscut lanț de simigerii a avut parte de un incident șocant! A cumpărat preparate expirate, dar angajații s-au arătat indiferenți și l-au invitat să facă reclamații.

„S-a întâmplat în vinerea respectivă, la ora 13:20. Mi-am dat seama că sandvișul era stricat. M-am uitat și am văzut că era expirat de pe data de 15 septembrie. Am aruncat la coș, dar după aia m-am gândit să mă duc să arăt eu lor. M-am dus să atenționez personalul, am stat la rând și am observat că un client a cumpărat doi Bagel. L-am rugat să-mi arate și am observat că și în cazul lui produsul era expirat. Am spus vânzătorului, a constatat și a vrut să-mi dea banii înapoi. Eu nu voiam banii înapoi ci să-mi dea un produs corect. A venit cu alți 5 Bagel, din care trei erau expirați, iar doi nu aveau data expirării vizibilă. Cât am stat acolo, a spus că șefa lor nu-i lasă să-i arunce”, a povestit Claudiu Roman, citat de bzi.ro.

Angajații l-au trimis să facă reclamații la Protecția Consumatorului

Văzând că insistă ca lotul expirat să fie scos de la vânzare, angajații simigeriei l-au direcționat pe client la Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorului (CJPC) Iași. După ce depune reclamația, Claudiu Roman se întoarce la simigerie, ca să verifice dacă mai există produse expirate la vânzare.

„Le-am spus că de aici mănâncă și adulții, dar și copii. Nu este normal să fii indiferent. După vreo 20 de minute m-am întors și i-am întrebat dacă au rezolvat. Ei au spus că da. Atunci, am cerut trei Bagel, dar i-am spus să nu bată în casă. Când verific, observ că nu mai aveau etichete, ci un abțibild pe care era scris de mână că expiră pe data de 18 septembrie. Le-am aruncat în magazin și le-am spus că sunt luat de prost. Intervine o șefă de acolo care îmi spune să fac reclamați după ce fac toxiinfecție și ajung la spital”, a mai spus bărbatul.

Ce spune patronul de acuzaţiile aduse

Contactat telefonic, patronul simigeriei nu a negat acuzațiile, dar a subliniat că nu este o practică a firmei. „Sunt total surprins. Dacă ar fi o practică, am fi avut zeci de reclamații de la consumatori. Nu am argumente, dacă ne-a scăpat… Dacă au încercat să mușamalizeze… Când apar probleme, încercăm să le remediem. E afacerea noastră, aveam aproape 120 de puncte de lucru. E posibil să fie o scăpare. De obicei, clienții noștri fac sesizări pe site-ul nostru, moment în care noi luăm toate măsurile. Voi vorbi la punctul de lucru din Copou”, a declarat Dragoș Mancaș.

