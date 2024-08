Acuzațiile şocante ale unei mame din Bucureşti, după ce a mers cu băiețelul la Matei Balş: „Mi-a lovit copilul! Doamna doctor mi-a zis că vomită pe mine”

Scene ireale pe holurile spitalului Matei Balș din București. O tânără mamă a fost trimisă acasă – de către doctorița de gardă – după ce s-a prezentat la unitatea medicală cu băiețelul ei în vârstă de 1 an și jumătate. Copilul se simțea rău de două zile, voma și nu mânca absolut nimic. În speranța că cel mic va fi supus unui consult pentru a depista cauza stării de rău, mama celui mic a fost umilit și insultat. Văzând că situația a degenerat, femeia a început să filmeze scenele.

Episodul scandalos a avut loc la începutul acestei săptămâni în incinta Spitalului Matei Balș din București. Doctorița de gardă a fost filmată în timp ce refuza să consulte un copil de 1 an și jumătate care se simțea rău de două zile, voma constant și nu mânca nimic. Aceasta i-a spus mamei că cel mic nu are nimic grav și că astfel de simptome și stări nu sunt motive întemeiate ca să se prezinte la spital – toiul nopții. Mai mult de atât, medicul a refuzat să-l consulte și să-i recolteze celui mic probe biologice – pentru efectuarea unui set de analize – menționând că pentru analize este nevoie de internare.

Părintele și-a dat acordul ca băiețelul să fie internat, însă cadrul medical i-a spus că nu poate să facă o fișă de internare ”doar pentru atât”. Mai mult, folosind un ton de superioritate, doctorița i-a spune tinerei mame că nu este în măsură să-i dea sfaturi despre cum să-și facă meseria, spunând că ”știe ea mai bine ce are de făcut.” Indignată de atitudinea medicului, tânăra a scos telefonul mobil și a început să filmeze o parte din dialogul purtat dintre ele. Văzând că este filmată, doctorița a încercat să-i smulgă mamei telefonul din mână, și din viteza cu care l-a apucat, a lovit copilul cu dispozitivul în ochi.

”Luni dimineaţă, la 3 jumătate, am mers cu băiețelul meu în vârstă de un an şi jumătate la camera de gardă a spitalului Matei Balş. Îi era rău de două zile, voma şi nu mânca nimic. Înainte de a ajunge la spital, băiețelul meu a vomat de 5 ori în decurs de 5 minute, iar atunci m-am speriat şi am mers la urgenţă. A venit o doamnă doctor să-l vadă pe băieţel, i-am povestit şi mi-a spus că doar din atât am venit la camera de gardă. Dacă doar de două zile îi este rău, îi face un Osetron pentru stările de vomă şi apoi mergem acasă.

I-am zis că nu am venit să tratez simptomul, ci să tratez cauza, să aflu din ce cauză băiețelul meu se simte așa. Doamna doctor a continuat să-mi spună că nu are nimic, i-am cerut să-i recolteze analize, așa cum se face la orice cameră de gardă. S-a enervat foarte tare, mi-a spus că nu o învăţ eu să își facă dânsa medicaţia, iar pentru analize e nevoie de internare, pe care am acceptat-o, dar a spus că doar din atât nu are rost, în timp ce mesteca gumă într-un mod care mi se părea lipsit de bun simţ, așa că i-am atras atenţia. Atunci, mi-a spus exact așa: ”Sunt gravidă, dacă nu mestec guma, vomit, vrei să-ți arăt că vomit pe tine?”. Este inadmisibil din partea unui medic.