Ada-Maria Ileana, profesoară de limba engleză din București, va reprezenta România în competiția Miss Turism World 2018 în China

Ada- Maria Ileana, profesoară de limba engleză din București, a fost desemnată oficial să reprezinte România în cadrul competiției Miss Tourism World 2018, care se desfășoară în acest an pe 11- 29 septembrie în China.

Ada este născută și locuiește în București, are 21 de ani, 1,75 m înălțime, iar dimensiunile sale sunt 92-62-92. Studentă în anul 2 la Facultatea de Științe Politice din cadrul Universității București, Ada vorbește două limbi străine, engleza și franceza, profesând de altfel ca profesoară de limbă engleză.

Finalista Miss Universe România 2017, Ada s-a decis să își încerce șansele pentru prima dată într-o competiție internațională de frumusețe.

Tânăra este pasionată de cântat, lectură, picture, dans, dezbateri și balet. Ca și planuri de viitor, Ada își dorește să termine licența, masterul și doctoratul în domeniul securității și al relațiilor internaționale și să urmeze o carieră în diplomație, visul ei fiind să reprezinte România în ONU sau NATO. Pe plan personal, Ada își dorește să-și întemeieze o familie și să adopte un copil.

„Este un sentiment unic să vorbesc din postura de reprezentantă a României în cadrul competiției internaționale de frumusețe Miss Tourism World 2018, care se va desfășura în Republica Populară Chineză.

Este o adevarata onoare pentru mine sa reprezint minunata mea țară si valorile ei în cadrul acestei competiții. Va asigur ca voi face tot posibilul sa ma ridic la nivelul așteptărilor pe le implică un concurs de asemenea anvergură.

Este prima mea experienta de acest tip și cu siguranță emoțiile vor face parte din peisaj. Sunt convinsă că, știindu-i aproape pe cei care ma susțin, voi reuși să le stăpânesc si sa le dirijez astfel încât să pot să dau tot ce este mai bun din mine, cu scopul de a ocupa un loc pe podium.

Aceasta noua provocare este o șansa de a invata lucruri noi, de a cunoaste oameni și culturi diferite și aștept cu nerăbdare să am ocazia sa îmi testez cunoștințele și să culeg roadele aceastei experiente deosebit de valoroase.

Este o mare responsabilitate pentru mine sa reprezint si sa promovez România și turismul României în China. Cultura noastra bogată necesită o prezentare pe măsura și, văzând lucrurile astfel, sunt convinsa ca voi reuși să îmi folosesc toate atuurile si calitățile pentru a fi un bun ambasador al tarii mele.

Fiind in anul centenarului, am ales sa aduc pe scenă România autentică, printr-un costum național deosebit. Pentru acesta, dar și pentru remarcabilul efort de a prezerva valorile tradiționale românești, mulțumesc Etnotique. Le mulțumesc tuturor celor care au avut încredere în mine și mi-au fost alături, familiei mele care mereu mi-a oferit tot suportul de care am avut nevoie și în mod special, agenției ExclusivEvent pentru această oportunitate.

Aștept toate gândurile voastre bune și sper să mă susțineți in numar cat mai mare, urmărind parcursul meu în cadrul acestui concurs.”, a declarat Ada.