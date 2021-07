Adda a vorbit despre problemele de sănătate: ”M-am trezit cu aproape șoc anafilactic”

Adda a vorbit în cadrul unei emisiuni de televiziune despre problemele de sănătate pe care le are. Artista suferă de dermografism, o boală care se manifestă în momentul în care consumul de gluten și de histamină este mult prea mare. Cântăreața a mărturisit faptul că a fost la un pas să facă șoc anafilactic.

Artista Adda este nevoită să țină regim și să aibă foarte mare grijă atunci când vine vorba despre alimentație. Cântăreața a vorbit despre problema cu care se confruntă, și anume dermografism, o boală care se manifestă atunci când consumul de gluten și de histamină este peste limite în organism. Adda a povestit în cadrul unei emisiuni de televiziune că a fost la un pas să facă șoc anafilactic, după ce a înghițit o pastilă banală. De-a lungul timpului, artista a trecut pragurile mai multor specialiști și a primit un tratament pentru afecțiunea sa. În ultima perioadă, Adda a reușit să slăbească și zece kilograme.

„Țin un regim foarte strict pentru intoleranța la histamică și gluten. Am voie să mânănc foarte puține alimente, foarte proaspete, semi-gătite, aproape crude. M-am trezit cu o erupție foarte puternică, am făcut foarte multe investigații medicale. Am luat o pastilă cu o zi înainte despre care se spune că se descompune în corp și poate provoca alergii. Dar au mai contribuit și stresul, oboseala, stilul de viață haotic”, a povestit Adda la ”Vorbește Lumea”, emisiunea de la Pro TV.

Adda: ”M-am trezit cu aproape șoc anafilactic”

Adda a vorbit despre alimentele pe care nu are voie să le mănânce și a povestit cum decurge o zi de regim din viața ei.

„Mănânc aer. Țin un regim foarte strict. Am voie să mănânc foarte puține alimente. Mi s-a schimbat viața din toate punctele de vedere. M-am trezit cu aproape șoc anafilactic. A fost o pastilă pe care o luasem cu 7 zile înainte și am înțeles că provoacă alergii.

La un moment, corpul îți dă două perechi de palme și zice: stai jos, 4. Fac șoc anafilactic din cauza histaminei, sunt foarte mulți oameni care sunt diagnosticați greșit, eu sunt un exemplu că stilul de viață sanatos și colaborarea cu un medic nutriționist poate face bine.

Am renunțat la lactate, mănânc iaurturi de cocos, afine, am înlocuit ouăle de găină cu cele de prepeliță, zahărul l-am înlocuit cu miere sau cel din flori de cocos, carne proaspătă, mai mănânc cartofi prăjiți. Nu mănânc mazăre, pentru că conține foarte multă histamină. Am trei mese pe zi și două gustări, la micul dejun mănânc iaurt din cocos cu migdale. Mănânc vită, pui, este greu când merg la restaurant”, a mai declarat Adda.

sursă foto: Arhivă CANCAN