Adda, FURIOASĂ după ce a văzut ce au făcut niște românce pe un colind: „Băi, tradiționali credincioși creștini ce…”

Adda tună și fulgeră după ce a ascultat cum niște tinere au reinventat un colind tradițional românesc de Crăciun. Artista le-a transmis un mesaj dur pe o rețea de socializare, acolo unde nu s-a putut abține și le-a făcut cu ou și oțet.

Adda se numără printre vedetele din showbizul românesc care nu se feresc să fie sincere și directe și să își exprime opina în mod public. De data aceasta, în gura artistei a intrat un grup de tinerei care au reinventat un colind tradițional românesc de Crăciun. Șocată și destul de furioasă de noua versiune a melodiei, Adda nu s-a abținut și le-a transmis un mesaj public. Vezi și: Adda și-a ieșit din minți, după ce un viitor medic ar fi râs de boala ei: „Cum îți permiți să-i spui unui bolnav așa ceva?”

Pentru că se apropie perioada sărbătorilor de iarnă, utilizatorii de pe social au intrat mai devreme în spiritul Crăciunului 2025, însă nu toți au ales să o facă într-un mod clasic. Se pare că unii dintre utilizatorii TikTok au ales să vină cu ceva ”proaspăt” înainte de sărbătorile de iarnă și au reinventa anumite colinde.

Pe social media au început deja să circule tot felul de cântece și colinde reinventate, însă nu toate au puterea de a transpune ascultătorul în spiritul Crăciunului. Recent, Adda a răbufnit pe TikTok după ce a observat mai mulți utilizatori care s-au abătut de la linia melodică a clasicelor cântece despre nașterea lui Iisus. Cu riscul de a ajunge să fie judecată, artista și-a spus oful, le-a dat peste nas și le-a bătut obrazul celor care – din punctul său de vedere- au făcut glume pe seama colindelor românești. Citește și: Adda e disperată: soțul o terorizează! Artista nu a mai rezistat și a dat din casă: tună și fulgeră

”Ce e cu TiTok-urile alea? Ce faci toate alea pe colind? Băi, tradiționali credincioși creștini ce sunteți, voi știți ce înseamnă Crăciunul, de fapt? ”E o caterincă, da e o caterincă”… pe colind?! Despre Iisus?

Crăciunul nu este despre câte sarmale mănânci, câte Triferment și Colebil iei, câți porci tai, despre cât de tare te îmbeți sub pretextul că e Crăciunul și putem să devenim animale. Știți ce înseamnă nașterea lui Iisus? Știți? Nu, nu am putut să mă abțin. O să mă înjurați, dar nu am putut să mă abțin. Să vă fie rușine!”, a spus Adda pe TikTok.