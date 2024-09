Adela Popescu a făcut o criză de nervi după ce s-a întors din vacanţă. Frustrarea despre care le-a spus tuturor

În cadrul unui interviu, Adela Popescu (37d e ani) le-a dezvăluit tuturor gândul care îi dă mari bătăi de cap. Deși au existat momente în care nu a arătat exact cum și-a dorit, de data aceasta, soția lui Radu Vâlcan este foc și pară din cauză că în ultima perioadă a luat câteva kilograme în plus.

Se poate spune că Adela Popescu este mamă cu normă întreagă, dar o femeie cu o carieră profesională în plină ascensiune, slujbe care îi ocupă aproape tot timpul. Deși are un program destul de încărcat, însă soția lui Radu Vâlcan nu s-a neglijat niciodată și s-a preocupat tot timpul să-și îndeplinească cele mai importante nevoie. După o vară lungă, Adela Popescu a revenit pe meleaguri românești și are de gând să-și schimbe stilul de viață.

Pe timpul vacanței de vară, Adela Popescu a recunoscut că și-a cam făcut de cap. S-a plimbat, s-a relaxat și a dat iama în delicatesele culinare din Toscana. La sfârșitul sezonului estival, soția lui Radu Vâlcan se consideră fericită că a petrecut timp de calitate alături de familia și prietenii ei, însă are o singură nemulțumire. Faptul că s-a îngrășat două kilograme.

„Practic am luat 2 kilograme. De când m-am întors din Toscana, am luat 2 kilograme, așa că nu știu care e secretul siluetei. De fapt știu, dar mi-a fost lene să mă duc la sală. Am intrat așa într-o stare de lene și cum s-a răcit afară, îmi vine să stau în casă cu păturica să mă uit la un serial. Decât să mă duc la sală, Și greșesc, dar eu cred că de luni gata, schimb programul. Cântarul a început să dea erori. Mă enervează ce îmi arată. Adică nu îmi arată bine ce-mi arată, nu sunt mulțumită”, a spus Adela Popescu pentru Fanatik.