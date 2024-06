Adela Popescu, dezvăluire neașteptată despre a patra sarcină: ”O veste care nu mă lasă să dorm”

Adela Popescu și Radu Vâlcan trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Prezentatoarea TV are trei copii și, de-a lungul timpului, s-a vehiculat că ar urma să devină, din nou, mămică. De data aceasta, un anunț din partea lu Răzvan Fodor i-a luat pe urmăritori prin surprindere, soțul prezentatoarei de la Antena 1 precizând că partenera lui Radu Vâlcan i-a „dat o veste care nu îl mai lasă să doarmă”. Fanii s-au dus cu gândul imediat la o posibilă sarcină, iar actrița a venit cu răspunsul! Acum nu mai există niciun dubiu și a dorit să se afle direct de la ea!

Adela Popescu (37 de ani) și Radu Vâlcan (47 de ani) formează unul dintre cele mai longevive cupluri din showbiz. De-a lungul timpului, fanii au considerat cuplul ca fiind un model demn de urmat, mai ales în privința modului în care își cresc cei trei copii. Actrița și prezentatorul TV își dedică timpul creșterii și educării celor trei băieți.

Deși viața cu trei copii nu este ușoară, Adela Popescu și Radu Vâlcan au reușit să se împartă între joburi și familie. Recent, o postare efectuată de Răzvan Fodor, un prieten apropiat cuplului, a stârnit reacții. Unii dintre fani s-au întrebat, imediat, dacă actrița în vârstă de 37 de ani ar urma să devină mămică pentru a patra oară.

Adela Popescu a distribuit imginea respectivă, notând că vestea nu este legată nici de sarcină, nici de un eventual câștig la Loto. După postarea lui Răzvan Fodor, actrița în vârstă de 37 de ani a notat: „Să le spunem oamenilor că nu sunt nici gravidă și nici n-am câștigat la Loto”.

Apoi, actrița în vârstă de 37 de ani a ținut să transmită un alt mesaj.

„Eu mor de râs! Am pus acum vreo 10 minute o filmare cu mine și cu Radu de la plajă și oamenii, foarte foarte drăguți, mi-au comentat «Felicitări, felicitări, vine bebe 4! Bravo, ce frumos! Se vede după burtică, se vede că burtica e proeminentă, uite cum pune mâna», asta în condițiile în care eu, înainte să vin în Thailanda, am mers în fiecare zi la sală, m-am culcat mai devreme ca să nu mă înfig în mâncarea din frigider, nu am mai pus gura pe pâine, pe dulciuri, pe nimic și oamenii îmi zic «Burtica se vede». Cum ar fi fost dacă nu țineam dieta asta? Glumesc, vă ador!”, a spus Adela Popescu în mediul online.