Adela Popescu îl bate crunt pe Radu Vâlcan! Imaginile sunt publice și, din fericire, doar scene dintr-un film

Adela Popescu și Radu Vâlcan, unul dintre cele mai iubite cupluri din showbiz, sunt protagoniștii unei scene explozive în noul film „Retreat Vama Veche”, care va rula în cinematografele din toată țara începând cu 18 octombrie. Cei doi au apărut într-o ipostază greu de crezut, chiar pe platourile de filmare!

Adela Popescu și Radu Vâlcan au o căsnicie armonioasă, dar recunosc că mai apar discuții între ei. Cei doi sunt împreună de 14 ani și au trei copii, deci au trecut prin multe momente dificile. Totuși, legătura puternică dintre ei a fost întotdeauna cea care a învins. Însă, de această dată se pare că Adela și Radu au apărut într-o ipostază greu de imaginat pentru fanii lor.

În regia lui Petre Năstase, această comedie plină de umor și emoție aduce o serie de situații neașteptate, printre care o criză de nervi a personajului Corina, interpretat de Adela Popescu. Deși pare că îl lovește pe personajul lui Radu Vâlcan, fostul iubit al prietenei sale Eva (Ada Condeescu), totul se desfășoară doar în imaginația impulsivă a Corinei, oferind publicului un moment comic de neuitat.

„Îl bate de-a binelea, dar noroc că doar în mintea ei, însă în plin film, sub ochii spectatorilor. Am râs mult la filmările pentru această secvență. Și noi, și cei din jur. Se făcuseră tabere și primeam încurajări ca în ringul de box. Sigur că eu am câștigat, pentru că totul era în mintea mea, m-am răcorit de-a binelea. Am lucrat cu domnul Kevorkian, profesor de cascadorii. Adică dânsul a considerat că avem nevoie să pară că lovim, deși nu o facem. El nu a înțeles că și dacă mai scăpam o pălmuță nu e așa o mare problemă☺. Glumesc, desigur. Chiar a fost haios tare la filmări, sperăm să pară veridico-amuzant momentul din film, așteptăm reacțiile.”, povestește amuzată Adela Popescu.