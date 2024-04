Adela Popescu, luată prin surprindere de fiul ei. Cum a certat-o Alexandru. „Mi-ai stricat cel mai frumos vis”

Adela Popescu a rămas fără cuvinte în urma unei discuții pe care a avut-o cu fiul său, Alexandru. Prezentatoarea TV a rămas atât de uimită cât a ținut să împărtășească această poveste și cu urmăritorii ei din mediul online.

Radu Vâlcan și Adela Popescu trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Cei doi au împreună 3 fii, pe Alexandru, de 6 ani, pe Andrei, de 4 ani și pe Adrian, în vârstă de doar un an și jumătate. În casa celor două vedete nu există timp de plictiseală, și nu de puține ori cei mici ajung să o ia prin surprindere pe actriță.

În urmă cu puțin timp, Alexandru, fiul cel mare al Adelei Popescu, a luat-o prin surprindere cu una dintre ideile sale mărețe. Prezentatoarea TV a rămas fără cuvinte. Fără să stea pe gânduri, soția lui Radu Vâlcan a povestit ceea ce i s-a întâmplat în urma unei discuții cu băiatul pe rețelele de socializare, acolo unde își ține admiratorii la curent cu tot ceea ce se întâmplă în viața ei.

Se pare că băiatul în vârstă de 6 ani i-a reproșat mamei sale că tocmai i-a ruinat cel mai mare vis. Mai exact, Alexandru visa să-și organizeze ziua de naștere, cu toți colegii de clasă, în Japonia. Adela Popescu a rămas fără cuvinte și nu a putut decât să se resemneze și să accepte că, pentru moment „prietenia” cu fiul ei s-a terminat.

„Am vrut să vă spun că în seara asta am stricat prietenia cu Alexandru.

După venirea pe lume al celui de-al treilea copil, Adela Popescu și Radu Vâlcan s-au văzut nevoiți să-și reorganizeze aproape în totalitate viața. Chiar dacă au avut o perioadă mai dificilă în ultimii ani, vedetele au recunoscut că au vorbit și despre posibilitatea de a avea un al patrulea copil. Momentan, Adela Popescu și Radu Vâlcan au ajuns la concluzia că răspunsul este unul negativ.

„Am avut o singură discuție pe tema asta, dar a trecut repede. Întrebarea a fost pusă așa: Dacă am ști sigur 100% că al patrulea e fetiță, ne-am băga? Am avut așa, trei secunde, și am zis NU. Și el, « Nu, nu, uită discuția asta » ”, a povestit Adela Popescu.