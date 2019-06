Adela Popescu, probleme cu băiețelul cel mare: “Are păreri, sugestii, mofturi”

Adela Popescu este o mamă cu normă întreagă și are acasă 2 băieți care îi fac viața perfectă. Cu toate acestea, micuțul Alexandru a început să aibă propriile păreri și mofturi, iar mămica îi face pe plac în stilul său.

Adela Popescu a povestit recent faptul că fiul ei cel mare, Alexandru a devenit un mofturos în ceea ce privește hainele. Vedeta a organizat un picnic în curtea sa, iar Alexandru a vrut neapărat hăinuțe noi, care să se potrivească cum era normal cu evenimentul.

“Cu copilul de trei ani nu e treaba usoara partea asta cu imbracatul. Mai ales cand vrea la picnic si nu poti sa pleci de-acasa. Gasim solutii! Facem picnic in curte #afterparty. Vrea si tinuta special pentru picnic! Are pareri, sugestii, mofturi. Majoritatea pentru a forta limitele si pentru a stabili ierarhii. La noi in familie e destul de clar cine conduce dupa multitudinea de variante oferite pentru picnicul improvizat. 🙂 Insa…smecheria e ca toate variantele sa fie cele pe care tu ca parinte le vrei”, a scris Adela Popescu pe pagina e3i de Instagram.

Adela Popescu a explicat de ce primul copil al cuplului poartă numele de Alexandru

Chiar Radu, soțul Adelei, a dorit ca primul născut al cuplului să poarte numele de Alexandru. Iar dezvăluirea a fost făcută, la momentul respectiv, chiar de fericita mămică.

„Numele pe care l-am ales, de fapt a fost o dorinţă a tatălui lui… pe băieţel, pe bebeluş îl cheamă Alexandru Vâlcan. E un nume care îi place lui foarte mult, i-a plăcut dintotdeauna, este şi sfânt. E un n ume necăutat, adică nu ne-am dorit ceva foarte sofisticat, dar, în acelaşi timp, are o semnificaţie aparte”, a spus Adela.