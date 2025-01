Adela Popescu și-a făcut curaj și a apărut în toată splendoarea! Vedeta a povestit tot: ”Îmi era și rușine!” Pariul personal și regretele la 60 de ani

Timp de șapte sezoane Adela Popescu a prezentat emisiunea Vorbește lumea alături de Cove. În paralel, în cadrul emisiunii „Sunt celebru, scoate-mă de aici”, vedeta modera alături de Cabral emisiunea din Republica Dominicană. A reunțat la televiziune în momentul în care a rămas însărcinată cu cel de-al treilea băiețel al ei și al lui Radu Vâlcan. După trei ani de pauză actrița urmează să revină în televiziune. Ce proiect și-ar dori, dar și de ce nu ar mai accepta formate din trecut, aflăm de la ea, într-un interviu exclusiv CANCAN.RO. În plus, actrița ne-a vorbit și despre vacanțele recente, dar și ce pariu a pus cu ea și dacă l-a câștigat.

Adela Popescu este una dintre cele mai iubite și apreciate prezentatoare tv de la noi. Intrată în concediu de maternitate, vedeta nu a mai apărut în niciun proiect tv constant. Însă niciodată să nu spui niciodată zice o vorvbă din popor. Așadar, soția lui Radu Vâlcan a dat vestea. Este în discuții pentru un nou proiect. Mai multe detalii despre acest subiect, dar și despre vacanța „de-a râsul plânsul” din Thailanda, aflăm de la ea.

Adela Popescu, vacanță „de-a râsul plânsul”! Cum a surprins-o Radu Vâlcan

CANCAN.RO: Adela, mă bucur tare mult că ne întâlnim, ai venit din vacanță frumoasă, bronzată, Cum ești?

Adela Popescu: Mulțumesc, sunt foarte bine. Am venit din vacanță în echilibru.

CANCAN.RO: Am văzut că te-ai postat mult și în costumul de baie, ca niciodată, nu?

Adela Popescu: Îmi era și rușine. Este pentru prima dată când mă postez așa în toată splendoarea, dar îmi plăcea cum arăt. Asta a fost un pariu personal pe care eu l-am pus cu mine și am zis: Măi, eu nu vreau să ajung la 60 de ani și să-mi pară rău că în anii în care eu aș fi putut să arăt perfect, că mă ajută natura, vârsta, timpul și așa mai departe, nu am făcut-o. Tot timpul am fost o fată echilibrată în tot. Mi-am dorit să mă modelez puțin și am început să fac sport pentru tot felul de proceduri. Am fost constantă în procesul acesta. Eu cred că de fapt trebuie să îți alegi un drum, care vrei tu, dar să te ții de el. Toate dietele sunt bune, doar să ne ținem de ele.

CANCAN.RO: Dar în vacanță sunt sigură că ai mai scăpat și pe la puțin dulce, nu?

Adela Popescu: În vacanță a fost efectiv de-a râsul plânsul. În primele zile îmi plăcea de mine, mă și bronzasem puțin. Mi-a făcut Radu niște poze și am zis: Te-am pupat, eu mă apuc de mâncat. Motiv pentru care m-am și întors cu două kilograme în plus.

CANCAN.RO: Zi-mi cum au fost vacanțele?

Adela Popescu: Am fost în prima vacanță cu copiii în Thailanda, avem o vacanță în care ne place să fim singuri, doar noi și copiii pentru că asta crează un soi de intimitate între membri familiei, intimitate de care toți avem nevoie. Apoi am plecat într-o vacanță cu familia Fodor și alți prieteni într-o altă parte a lumii și a fost absolut superb.

CANCAN.RO: Unde te-ai simțit mai relaxată?

Adela Popescu: Mai relaxată m-am simțit cu soțul meu, când nu m-a strigat nimeni, nu m-a tras nimeni de mână. Cu toate acestea, asta este prima vacanță cu copiii în care am avut foarte multe momente de relaxare pentru că ei au mai crescut. Și simt deja de la an la an cum și vacanțele sunt mai mult despre plăcere, decât despre efort. Și cel mic are deja trei ani și jumătate și se ia după frații lui mai mari.

În ce proiect tv și-ar dori să participe: „Sunt în discuții. Analizez cu atenție ce decizie o să iau”

CANCAN.RO: Spune-mi când te vom vedea la TV?

Adela Popescu: Sunt în tot felul de discuții, am început să fiu onestă cu ce îmi doresc și ce este pentru mine. Analizez cu mare atenție ce decizie o să iau pentru că o decizie luată acum trebuie să fie una de durată.

CANCAN.RO: Bănuiesc că te consulți și cu Radu în privința proiectelor?

Adela Popescu: Bineînțeles, este primul om la care mă gândesc vreodată când trebuie să iau orice fel de decizie

CANCAN.RO: Ai acceptat vreodată un proiect și nu ai fost împăcată cu momentul în care ai spus: Da?

Adela Popescu: Eu eram de principiu până acum că să accept șansele care mi se dau și o să iasă ceva bun din orice. Doar că atunci nu aveam copii. Când ai copii și pierzi timpul pe care ar trebui să-l petreci cu ei, este o chestie pe care eu simt să o fac. Și când am fost în vacanță ( n.r cu Radu și familia Fodor) am avut câteva zile în care mi-am propus să mă întorc. Cum mi-am lăsat eu copiii acasă? Apoi m-am mai relaxat, dar sunt în momentul în care simt că trebuie să stau mai mult cu ei.

CANCAN.RO: Să înțeleg că mai durează ceva până te vom vedea la tv?

Adela Popescu: Poate să fie ceva, dar să nu mă solicite zilnic și multe ore pe zi.

