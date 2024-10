Adela Popescu a făcut anunțul! Când revine pe micile ecrane, de fapt: ”Am făcut două promisiuni”

De ani de zile, Adela Popescu a dispărut de pe micile ecrane. După ce a devenit mămică pentru a treia oară, aceasta s-a retras din lumina reflectoarelor, iar acum a făcut anunțul în ceea ce privește cariera sa în televiziune. Fanii îi așteaptă cu nerăbdare revenirea.

Pentru o lungă perioadă, Adela Popescu a prezentat emisiunea „Vorbește lumea”, de la Pro TV. A renunțat la acest proiect pentru „Sunt celebru, scoate-mă de aici”, care în noiembrie 2022 a ajuns la final. De atunci, ea nu a mai revenit pe micile ecrane, iar acum a vorbit despre planurile sale de viitor în această privință.

(CITEȘTE ȘI: MAMA ADELEI POPESCU A ÎMPLINIT 70 DE ANI ȘI A FOST SĂRBĂTORITĂ DE FAMILIE. CUM A FILMAT-O VEDETA: „ÎȚI BAȚI JOC DE NOI?”)

Așa cum spuneam, de când a devenit mămică a treia oară, Adela Popescu a decis să ia o pauză de la televiziune. Timpul a trecut, iar acum fanii acesteia se întreabă dacă va mai reveni pe micile ecrane. Ei bine, deși televiziunea este una din pasiunile ei, vedeta nu pare dornică să se întoarcă.

Mai exact, Adela Popescu a mărturisit că pentru moment încă preferă să se dedice mai mult familie sale, însă nu spune nu nici televiziunii. Doar că vedeta își dorește un proiect special, diferit de ce a făcut până acum, care să o stimuleze.

„Cu televiziunea analizez bine. De când sunt mamă și am copii și sunt mici, analizez foarte bine propunerile pe care le primesc. Trebuie să mă provoace, trebuie să fie altceva decât am făcut, trebuie să-mi aducă ceva în plus care să merite să mă țină departe de ei chiar și pentru un timp scurt”, a declarat Adela Popescu, potrivit ciao.ro.