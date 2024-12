Adela Popescu și Radu Vâlcan au parte de un Crăciun atipic! Cum au ales să petreacă sărbătorile

Adela Popescu și Radu Vâlcan se bucură de o vacanță de vis, departe de casă! Vedeta de televiziune și soțul ei au ales să plece, din nou, într-o destinație exotică, înainte de sărbătorile de iarnă. Prezentatoarea TV a lăsat comuna Șușani anul acesta și și-a luat zborul spre Thailanda, alături de familia ei. Moș Crăciun îi va vizita în deplasare anul acesta, nu acasă!

Adela Popescu și Radu Vâlcan și-au făcut bagajele și, alături de cei trei băieți ai lor, și-au luat zborul spre Thailanda. Au de gând să petreacă sărbătorile de iarnă acolo, deci Moșul va veni la ei în deplasare, nu acasă.

Vedeta TV și prezentatorul de la Insula Iubirii se bucură de clipe frumoase în destinația exotică, de unde postează zi de zi imagini de poveste. Mulți ar fi invidioși pe ea, după cum se vede în fotografiile postate pe rețelele sociale.

CITEȘTE ȘI: Cum arată Adela Popescu în costum de baie, la 38 de ani. Fanii au crezut că nu văd bine!

CITEȘTE ȘI: RADU VÂLCAN, LA MOMENTUL SINCERITĂȚII MAXIME: REGULA NESPUSĂ DIN CĂSNICIA CU ADELA POPESCU: ”IUBIRE, VEZI CĂ AI PRIMIT…”

Adela Popescu le-a dezvăluit tuturor cu ce activități își ocupă ziua întreaga ei familie, în Thailanda: iau lecții de wakeboard, de muaytai, explorează câte o plajă în fiecare zi, se plimbă prin pădure, se plimbă cu barca și multe altele.

„Mersul la taraba de fructe de la micul dejun. Chelnerii de la cârciuma de lângă, camera de somn, jucăriile la locul lor etc. Pot fi independenți știind geografia spațiului în care se află mare parte din timp.

Deși am avut un loc stabil, am fost foarte dinamici: lecții de wakeboard, de muaytai, altă plajă explorată în fiecare zi, plimbări prin pădure, barcă etc. Sigur, dacă am fi stat mai mult, am fi schimbat locația negreșit. Însă, în configurația vacanței de acum, e perfect așa. Experimentăm sentimentul de acasă în Thailanda”, a mai scris Adela Popescu.