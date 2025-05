Adelina Pestrițu și-a scanat creierul într-o clinică privată din Capitală. Când a venit rezultatul, să cadă din picioare!

Adelina Pestrițu nu se aștepta la așa ceva! Vedeta și-a scanat creierul într-o clinică privată din Capitală. Să cadă din picioare când a văzut rezultatul! Nici prin cap nu îi trecea! Iată ce le-a dezvăluit fanilor!

Adelina Pestrițu a trecut recent printr-o experiență inedită care a luat-o complet prin surprindere. Vedeta a apelat la o clinică privată din București pentru a-și face o scanare cerebrală avansată, folosind o tehnologie bazată pe inteligența artificială. Procedura de tip brain mapping i-a oferit o analiză detaliată a activității creierului, iar concluziile trase de medici au fost departe de ceea ce se aștepta.

Vedeta este foarte activă pe rețelele de socializare și împărtășește multe momente importante din viața ei cu persoanele care o urmăresc în mediul online. Bineînțeles că rezultatele nu puteau rămâne departe de ochii fanilor ei, așa că le-a povestit totul cu lux de amănunte!

Chiar dacă este cunoscută pentru stilul său de viață și se știe că este preocupată de sănătate, scanarea a arătat că Adelina Pestrițu are parte de un somn de slabă calitate. Cu toate că doarme chiar și 9-10 ore pe noapte, creierul ei nu se odihnește corespunzător din cauza activității cerebrale.

​„Ce am descoperit prin această scanare: În primul rând, am aflat că am un somn deficitar, chiar dacă aveam impresia că, după 8-9, chiar 10 ore de somn, sunt odihnită. Hiper-activitatea creierului, ceea ce duce la oboseală cronică, epuizare psihică şi fizică, poate da uneori şi stări de anxietate”, a povestit Adelina Pestrițu.