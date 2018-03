Sorin Ovidiu Vîntu a povestit, după ce a aflat de moartea lui Andrei Gheorghe, cum l-a cunoscut pe regretatul realizator radio-TV. Fostul mogul, în prezent în detenție, a mărturisit că a fost șocat de modul în care i s-a adresat Andrei Gheorghe la prima întâlnire. Apropiați ai jurnalistului ne-au dezvăluit acum care a fost adevărata relație a lui Andrei Gheorghe cu Sorin Ovidiu Vîntu.

Omul de afaceri Sorin Ovidiu Vîntu a vorbit el însuși de o prietenie cu Andrei Gheorghe. Apropiații realizatorului radio-TV ne-au dezvăluit acum că Andrei Gheorghe juca poker și mergea în vacanțe cu Vîntu și chiar că jurnalistul îl lăsa pe mogul să câștige la cărți. „Mi-a povestit că juca poker cu Sorin Ovidiu Vîntu și că îl lăsa să câștige. A fost de câteva ori în vacanțe cu Vîntu, inclusiv în Creta”, a declarat pentru CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din România, un prieten al lui Andrei Gheorghe. (VEZI ȘI: Au apărut poze cu Andrei Gheorghe mort. Familia, în stare de șoc)

Sorin Ovidiu Vîntu, șocat de prima conversație cu Andrei Gheorghe

S.O.V. a povestit, după ce a aflat de decesul lui Andrei Gheorghe, cum l-a cunoscut pe realizatorul radio-TV. Discuția a fost una cu totul și cu totul neașteptată, Vîntu neputând să anticipeze că va avea în față un interlocutor atât de arogant. La acea vreme, Vîntu era unul dintre cei mai bogați oameni din România, cu o avere estimată de revistele de specialitate la aproape un miliard de euro. Ulterior avea să ajungă la peste fouă miliarde. Andrei Gheorghe a fost complet diferit față de cum s-ar fi gândit Vîntu. Omul de afaceri, în viziunea lui, îl chemase la el pe un om de radio pe care dorea să îl angajeze. Mai ales că atunci Andrei Gheorghe nu lucra nicăieri, după cum tot S.O.V. a mărturisit.

„Mă apucasem de construcția diviziei de radio al grupului Realitatea. Habar nu aveam ce înseamnă un radio și am decis să-i cer ajutorul singurului tip de care auzisem din zona respectivă. A venit la mine acasă, s-a așezat pe o canapea, și-a răscrăcărat picioarele, și-a aprins o țigară fără să ceară voie, apoi uitându-se zeflemitor în direcția mea, fără să mă focalizeze, m-a întrebat cu timbrul acela metalic și rece:

– De ce m-ai deranjat?

Am fost șocat de obrăznicia întrebării și am oscilat câteva secunde între dorința de a-l da afară și cea de a continua discuția. Beneficiind de un moment de inteligență, am decis să continui discuția.

– Vreau să te angajez la divizia mea de radio.

– Îl poți angaja pe fiu-tu, barosane. Pe mine mă poți ruga să te ajut. Dacă o să am chef, o să o fac. Dacă nu, nu!

La vremea aceea nu lucra nicăieri.

Arogant, cult, inteligent și extrem de loial prieteniei care s-a născut între noi, așa l-am descoperit mai apoi în timpul colaborării noastre.