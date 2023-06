Adevăratul motiv pentru care Carmen Grebenișan nu poate să rămână însărcinată: ”Toate fetele au pățit asta în Survivor”

După 5 luni petrecut pe insula din Republica Dominicană, în condiții greu de trăit, Carmen Grebenișan resimte și acum efectele negative pe care le-a avut cea mai intensă experiență din viața ei. Flinalista Survivor România a vorbit despre problemele medicale cu care se confruntă de când a ajuns în România.

Nu mai este un secret faptul că la Survivor România condițiile de trai sunt cu mult peste confortul din propriul cămin, dar și cu mult sub așteptările viitorilor participanți. Concurenții sunt nevoiți să își schimbe radical stilul de viață, atât din punct de vedere fizic, mental, dar și emoțional. Aceste schimbări drastice pot fi percepute ca un fel de șoc de către organismul uman, iar efectele negative pot fi destul de severe și pe termen lung.

Ce probleme de sănătate are Carmen Grebenișan de când s-a întors de la Survivor România

Vezi și: CUM ȘI-A CÂȘTIGAT CARMEN GREBENIȘAN PRIMII BANI. I-A SPUS-O LUI CĂTĂLIN MĂRUȚĂ FĂRĂ OCOLIȘURI: ”PUNEAM POZELE CU MINE PE…”

Carmen Grebenișan a mărturisit că cele 5 luni petrecute la Survivor România au fost o adevărată provocare, din toate punctele de vedere. Adaptarea la noua viață din junglă a fost una dintre ele, însă organismul ei a resimțit schimbările radicale, motiv pentru care se confruntă cu o dereglare hormonală. În cadrul unui interviu, finalista show-ului de la Pro TV a declarat că speră ca organismul ei să-și revină, mai ales că este pentru prima când nu i-a venit menstruația pe o perioadă atât de lungă, mai exact 5 luni.

”Am pus puțină presiune pe mine, am crezut că mă întorc din Survivor și cu kilograme în minus, și bronzată. Am venit pe cealaltă parte, dar mă adaptez. Sunt dereglată hormonal. Nu mai am menstruație de cinci luni, din păcate. Aștept să își revină corpul. Toate fetele au pățit asta în Survivor. Suntem toate dereglate în aceeași măsură, așa că așteptăm. Restul fetelor cu care am vorbit li s-a reglat organismul. Aștept și eu să-și revină corpul natural.

La Survivor scapi de orice filtru și te arăți real. Mie mi-a plăcut pentru că nu am ce să ascund. Mie îmi place să mă arăt așa cum sunt. Mi-am asumat asta de la început. Nu am mers acolo pentru premiu, targetul meu nu era să ajung în finală. Targetul meu a fost să fiu autentică atâta vreme cât sunt acolo și mi-am îndeplinit acest scop.”, a spus Carmen Grebenișan, pentru Fanatik.

Pe de altă parte, după cele 5 luni petrecute în jungla dominicană, luni în care nu a mâncat mai nimic, influencerița a ajuns în România, aici unde nu a făcut rabat la niciun un aliment, de aici și problemele de sănătate din urmă cu doar câteva zile. Carmen Grebenișan le-a mărturisit fanilor că se confruntă cu o toxiinfecție alimentară. Încă nu a reușit să descopere alimentul care i-a făcut rău, însă, așa cum îi este firea, a reușit să-și îndrepte atenția și să privească partea bună a lucrurilor: nu a mai mâncat nimic, a băut apă multă cu lămâie, iar acum este mai pregătită ca niciodată să înceapă sa meargă la fitness.

„Am băgat ieri pâine cu unt și ouă fierte. Și am băgat și Nutella cu unt. Guilty. Am făcut și toxiinfecție alimentară (ori de la unt, ori de la polenul crud pe stomacul gol care cred că era expirat) sau indigestie gravă, abia m-am ridicat din pat, cu frisoane, dureri de cap și vărsături. Partea bună: n-am mai mâncat nimic de ieri de la micul dejun, doar apă, iar azi dimineață am băut un pahar mare de apă cu lămâie, miere și sare și mă simt perfect. Sunt pregătită de sală. Ce bine e să-ți fie bine, realizez asta doar când îmi e foarte rău o perioadă.

O să vă povestesc câteva chestii, legate de schimbările astea fizice prin care am trecut și în continuare trec. Acum am fond de ten, dar am făcut acnee. Am făcut acnee gravă! Gravă de tot. Doamne, nu am crezut că o să trec prin asta! Sunt singura fată de acolo care a făcut acnee. Dintre toate! Ăsta a fost norocul meu”, a scris vedeta, pe contul ei de Instagram.

Vezi și: I-A FĂCUT TOATE POFTELE! SURPRIZA DE CARE A AVUT PARTE CARMEN GREBENIȘAN DUPĂ CE S-A ÎNTORS DE LA SURVIVOR