Carmen Grebenișan a trăit un coșmar la Survivor, iar momentele le-a relatat de abia acum: „Îmi imaginam...”

Pe data de 1 iunie, Carmen Grebenișan a fost invitată în platoul emisiunii „Vorbește Lumea”, unde a povestit cum i s-a schimbat viața după Survivivor România, dar și care a fost marea ei teamă. Finalista Survivor România părea extrem de sigură pe ea, dar în interiorul său, suferea gândindu-se că Alex Militaru ar fi înșelat-o. Mai mult de atât, avea emoții și când se gândea că va trebui să ajungă acasă și să se confrunte cu realitatea la care se aștepta.

Carmen Grebenișan a fost plecată timp de șase luni la Survivor România 2023, unde a reușit să se califice până în Marea Finală. Chiar dacă nu a reușit să pună mâna pe marele premiu, a plecat acasă cu un onorariu pe măsură. Pentru suma pe care a încasat-o, a trecut printr-o suferință ascunsă, pe care abia după ce s-a întors din Republica Dominicană a putut să o spună.

Carmen Grebenișan a stat cu frica de a fi lăsată de Alex Militaru

Influencerița ajunsese să fie convinsă că soțul a lăsat-o și că și-a refăcut viața. Pe de altă parte, ajunsese inclusiv să îi caute scuze pentru care ar fi ales să o părăsească în timpul în care ea era la Survivor. Se împăcase cu gândul și se întreba cum va reuși să gestioneze situația când va ajunge acasă. Carmen Grebenișan se speriase inclusiv de momentul în care se va întoarce în România.

„Te lupți cu tine în momentul ăla în care îți faci toate scenariile din lume pentru că nu ai nicio informație din exterior, e un moment nealterat, ne bruiat de informații pentru că aici nu se întâmplă așa ceva (…)

Au fost niște etape super ciudate. La început, totul a fost bine, sincer îți spun. Dorul a început abia pe la o lună. Noi, stând non-stop împreună, îți ia ceva timp să îți fie dor. După o lună, am, început să mă gândesc dacă se întâmplă ceva acasă. La două luni, am început să am niște scenarii foarte ciudate și total nereale, dar acolo păreau autentice. Îmi imaginam că deja și-a refăcut viața.Nu e vorba de încredere că noi avem încredere unul în altul, doar că, pur și simplu, necomunicând ai impresia că nu te mai caută”, a spus Carmen Grebenișan la Vorbește Lumea.

Temerile fostei concurente de la PRO TV s-au dovedit a fi nefondate. Alex Militaru abia aștepta să o strângă în brațe pe aeroport și nu avea motiv să o lase, chiar dacă au vorbit doar 5 minute în atât de multe luni.

