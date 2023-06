Cum și-a câștigat Carmen Grebenișan primii bani. I-a spus-o lui Cătălin Măruță fără ocolișuri: ”Puneam pozele cu mine pe...”

Carmen Grebenișan este cunoscută în întreaga țară atât ca influencer, cât și prin aparițiile televizate. Odată cu participarea la Survivor România 2023, faima, dar și veniturile sale, au crescut considerabil, însă puțini știu că blonda a avut și perioade destul de grele. În cadrul unui podcast, Carmen a vorbit despre cum a reușit să-și câștige, de fapt, primii bani.

Când avea doar 15 ani, Carmen Grebenișan, rămasă singură de la 12 ani, a început să cumpere haine second-hand, pe care le vindea ulterior. Astfel, a reușit să strângă câteva zeci de lei.

„Am început să îmi cumpăr haine din second-hand, dar haine faine, le combinam destul de fain și mă pozam prin casă. (…) Puneam pozele cu mine pe Okazii și vindeam ținuta integrală.

Eu cumpăram hainele cu un leu, doi lei, cinci lei, pe atunci hainele erau mai ieftine, acum sunt mai scumpe și se numesc vintage… și le vindeam cu 50 de lei. O cămașă dungată, în culori, mi-a luat-o mama cu 2 lei. Eu am vândut-o cu 50 de lei, într-o ținută integrală. Cine cumpăra tricoul, îi plăcea și fusta, pentru că le vedea în combinație, puse pe mine. Le trimiteam prin poștă.

Și mă uitam tot timpul să verific poșta, să văd dacă vine ceva. Făceam cam 100 de lei pe weekend și… aveam bani de buzunar. Pentru mine era extraordinar”, a mărturisit Carmen în podcastul Acasă la Măruță.

Carmen Grebenișan a rămas singură de la 12 ani

Când avea doar 12 ani, părinții lui Carmen Grebenișan au plecat în Anglia, pentru condiții mai bune de trai. Influencerița a rămas în România, alături de bunici. Astfel, Faimoasa a învățat să se descurce singură și să depășească greutățile vieții.

„Părinții mei stau departe de mine de câțiva ani. Am învățat să mă descurc singură, să fiu independentă încă de mică. Tot timpul îmi e dor de ei. (…) Ai mei sunt foarte mândri de mine.

Părinții mei m-au lăsat să fiu exact cum am vrut să fiu. O singură palmă cred că am primit, în rest m-au lăsat să fac absolut tot ce am vrut eu să fac vreodată. Am făcut foarte multe prostii. Nu am fost o fată cuminte, am fost foarte rebelă, dar a funcționat”, a spus fosta concurentă de la Survivor România 2023, în podcastul lui Cătălin Măruță.

Norocul lui Carmen Grebenișan, pe plan financiar, s-a schimbat după participarea la Survivor 2023. Nu a reușit să câștige marele premiu de 120.000 de euro, dar a primit 100.000 de euro pentru perioada petrecută în Republica Dominicană.

