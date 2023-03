Adevăratul motiv pentru care Doina Teodoru nu vrea să se căsătorească cu iubitul său, Cătălin Scărlătescu: „Nu este atât de ușor”

Doina Teodoru și Cătălin Scărlătescu formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz-ul românesc. Telespectatorii show-ului „America Express”, de pe Antena 1, au avut ocazia să-i cunoască mai bine pe parcursul întregii competiții, iar acum, cei doi au devenit unii dintre cei mai apreciați concurenți. Deși relația lor este una deschisă și pare că se înțeleg de minune, cei doi nu planuri de căsătorie. Cel puțin, nu prea curând. Iată ce spune actrița despre pasul cel mare.

Deși au avut emoții înainte de a participa la „America Express”, din cauza faptului că nu știau ce-i așteaptă și cum le va fi pusă relația la încercare, prin prisma probelor pe care le aveau de parcurs, Doina și Cătălin au dovedit că pot să treacă peste orice obstacol cu brio. Mai mult decât atât, actrița a dezvăluit, recent, că s-au cunoscut mult mai bine, odată cu participarea în cadrul competiției.

Acum, Doina a venit cu o serie de completări cu privire la relația pe care o are cu juratul de la „Chefi la cuțite”.

Doina Teodoru, despre relația pe care o are cu Cătălin Scărlătescu: „E foarte şarmant, e greu să nu îţi placă”

Actrița a povestit despre modul în care l-a cunoscut pe actualul său iubit. Totul a pornit într-o seară de vară, pe nisipul fin de la malul mării.

„Ne-am cunoscut în Vama Veche. Iar speculaţiile despre o aşa-zisă relaţie au pornit după ce am făcut o fotografie împreună la petrecerea unei prietene comune. Pe atunci nu exista nimic între noi, doar ne cunoscusem. Relaţia s-a întâmplat mai târziu, că nu este atât de uşor, gata, faci o poză şi suntem împreună. Atunci doar am făcut cunoştinţă şi nişte glume la care am râs amândoi, de genul: «Bună, eu sunt Cătălin, eu sunt Doina. Eu sunt actriţă! Eu sunt bucătar! Foarte tare, chiar ştii să găteşti?».

„Este un om foarte fain, e foarte şarmant. E greu să nu îţi placă de Cătălin, mai ales dacă îţi arată un pic şi din sufletul lui, are foarte mari şanse de izbândă”, a povestit actrița, pentru Fanatik.

De ce nu vrea Doina Teodoru să se căsătorească

Cât despre subiectul în ceea ce privește o posibilă căsătorie, aceasta spune că nu acesta este scopul ei și pentru ea, un act nu garantează succesul în viață.

„Scopul meu nu este să mă mărit. Am foarte multe lucruri mai importante decât un act de făcut. Ştiu că sunt femei care consideră că este o mare realizare să te măriţi, să fii la casa ta şi să ai câţiva copii. Eu nu consider asta ca fiind o realizare, dacă e să se întâmple bine, dacă nu, la fel de bine. Important este să fii fericit lângă omul de lângă tine. Important e să vrei să fii cu omul de lângă tine, nu să ai un act. Un act nu-ţi garantează succesul în viaţă din niciun punct de vedere” – a încheiat ea, potrivit sursei citate.

