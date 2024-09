Adevăratul motiv pentru care Ema Uta nu și-a dorit copii cu Alex Bodi. A spus-o public!

Ema Uta, cunoscută ca una dintre cele mai apreciate make-up artiste din România, a făcut recent dezvăluiri despre viața personală, familia și dorințele legate de copii, într-un podcast moderat de Ilinca Vandici. Iată ce a spus blondina!

Cariera de succes a Emei a început la vârsta de 16 ani, când a decis să urmeze drumul make-up-ului fără să participe la cursuri oficiale. Născută în Râmnicu Vâlcea, „regina transformărilor” și-a perfecționat abilitățile exersând singură, inspirată de reviste de modă și tutoriale internaționale de machiaj. Talentul său natural a adus-o rapid în atenția publicului și a vedetelor, consolidându-i reputația în industria de beauty.

Blondina a declarat că, deocamdată, nu își dorește să devină mamă, fiind într-o etapă a vieții în care vrea să se concentreze pe experiențele proprii, călătorii și carieră. La vârsta de 33 de ani, Ema simte că încă nu este momentul să se dedice creșterii unui copil, dorind să își trăiască viața fără responsabilitățile asociate cu maternitatea. Tânăra a spus că mai așteaptă până când va simți că este pregătită pentru acest pas important. Ema nu a menționat nimic că nu are încă un partener sau să fie stabilă pe partea sentimentală, ci doar că încă nu este momentul.

Declarațiile vin după o perioadă agitată în viața personală a artistei, marcată de despărțirea definitivă de Alex Bodi, bărbatul cu care urma să se căsătorească. Deși afaceristul a recunoscut că și-ar fi dorit să fie din nou tată alături de Ema, ea pare decisă să se concentreze pe altceva în acest moment al vieții.

”M-aș vedea tată și pentru a patru oară! Da, mi-aș fi dorit copil cu Ema! Aș vrea doi băieți! Și unul ar fi bun, dar aș vrea doi! Până la urma urmei, un copil e o binecuvântare. Când am avut fetele, speram să fie băieți, dar, crede-mă, acum nici nu mi-ar trece prin cap să schimb asta!

Am fost absent la scutece și lapte. Cu orice am fost prezent, dar nu cu scutece! Nu este și n-a fost de mine. Nu c-ar fi o rușine, dar s-au ocupat alte persoane”, încheie Alex Bodi, în cel mai recent interviu CAN CAN EXCLUSIV.