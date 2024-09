Alex Bodi regretă live-ul în care dă de pământ cu Ema Uta. Nu a renunţat la planul de recucerire! Vrea să facă un copil cu blondina

În cel mai recent interviu CAN CAN EXCLUSIV, Alex Bodi explică de ce a făcut live-ul în care o jignește și o acuză pe Ema Uta de mai multe lucruri extrem de grave. Afaceristul face lumină despre femeia alături de care și-ar dori și un copil și își își cere iertare pentru episodul din mediul online.

Live-ul în care Alex Bodi îi aduce nenumărate jigniri și acuzații fostei sale iubite, Ema, a făcut înconjurul Internetului în urmă cu doar câteva săptămâni. La cald, omul de afaceri și-a pierdut cumpătul total și a aruncat în stângă și în dreapta cu dezvăluiri foarte grave. Supărat că Ema s-ar fi aflat în vacanță cu un alt bărbat, Alex Bodi nu s-a mai putut abține.

​„Tu te ții o femeie demnă, că zici că ai demnitate, când eu pun capăt relației și tu, după trei săptămâni, te culci cu alt bărbat, care e demnitatea? Despre ce demnitate vorbim? Despre ce vrei tu să fii un exemplu al fetelor din ziua de azi pe care le ai la tine la cursuri? Pentru ce? Să fii ce? Ăsta e exemplu de femeie independentă și deșteaptă? Că mergi beată prin cluburi și te duci la hotel cu unul și cu altul. După trei săptămâni! Ai avut o relație de trei ani”, a fost mesajul pe care Alex Bodi i l-a transmis fostei sale logodnice, la vremea respectivă.

Acum, în cel mai recent interviu CAN CAN EXCLUSIV, Alex face lumină și explică ce s-a ascuns în spatele afirmațiilor atât de dure, pe care acum le regretă nespus.

”Am scos niște minciuni și niște prostii, care nu trebuiau niciodată și nu aveau legătură cu ea. Chiar nu trebuie să le spun. Acesta a fost un lucru care a afectat-o foarte mult și e de înțeles. Nu a fost o chestie de insinct, au fost niște instigări și niște provocări, care da, m-au făcut să recurg totala tipic mie.

Logic că îmi pare rău, dar la fel cum am făcut niște greșeli, la fel e posibil să le pot îndrepta. Bine, am încercat să le îndrept, dar încă tind să cred că mai trebuie făcute niște lucruri. Chiar îmi pare rău că s-a ajuns aici.

Nu e greu să spun că regret și îmi pare rău nu cred că ține de orgoliul meu masculin, trebuie să fie ceva legat de coloana vertebrală a unui bărbat. Nu pot să mă mint și să mă prefac că sunt mândru de ceea ce am făcut și să trăiesc cu gândul că, de fapt, e ceva ce nu trebuia rostit. Așa că o fac în primul rând pentru mine, apoi pentru ea, că nu merita să fac acest lucru. Nu am nicio ezitare să spun că îmi pare rău, pentru că e femeia pe care am iubit-o”, spune Alex Bodi, în interviul pe care îl puteți urmări AICI.

Alex Bodi: ”Mi-aș fi dorit copil cu Ema! Mă vad tată și a patra oară”

La câteva săptămâni de la scandalul din mediul online, Alex Bodi nu doar că își pune cenușă în cap și vrea să îndrepte situația față de Ema Uta. Afaceristul susține că s-ar fi văzut și tată din nou, alături de make-up artist. La cât de determinat pare să o aducă înapoi, nu ne-am mira ca visul lui să prindă și contur!

”M-aș vedea tată și pentru a patru oară! Da, mi-aș fi dorit copil cu Ema! Aș vrea doi băieți! Și unul ar fi bun, dar aș vrea doi! Până la urma urmei, un copil e o binecuvântare. Când am avut fetele, speram să fie băieți, dar, crede-mă, acum nici nu mi-ar trece prin cap să schimb asta!

Am fost absent la scutece și lapte. Cu orice am fost prezent, dar nu cu scutece! Nu este și n-a fost de mine. Nu c-ar fi o rușine, dar s-au ocupat alte persoane”, încheie Alex Bodi, în cel mai recent interviu CAN CAN EXCLUSIV.

