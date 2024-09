Alex Bodi, detalii neștiute despre relația cu părinții! ”Tata și acum mă mai ceartă, dar închid telefonul și…” Teama cea mai mare a ”musculosului”

În cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, Alex Bodi vorbește despre cel mai sensibil subiect din viața sa: familia. Chiar dacă este un munte de om și toată lumea îl vede ca pe ”băiatul rău”, afaceristul recunoaște că încă este copilul mamei, atunci când ajunge în casa părintească.

Alex Bodi a ținut prima pagină a ziarelor cu scandaluri, relații și povești de dragoste eșuate luni întregi, însă orice ar spune oricine despre el, afaceristul mereu s-a dovedit a fi un tată dedicat pentru fiicele sale. Pe cât de dur pare în societate, pe atât de sensibil este când vine vorba despre fetițele sale. Și nu numai despre ele! Pe lângă Chaqueline și Selena, Alex Bodi mai are două slăbiciuni: părinții săi. În cel mai recent interviu CAN CAN EXCLUSIV, omul de afaceri vorbește despre relația specială pe care o are cu părinții săi.

”Cea mai mare frică este să îmi pierd părinții, în rest totul se poate cotrola. Mă mai gândesc la asta, da, nu mai suntem copii, trebuie să ne așteptăm. Indiferent de orice, cu toată tehnologia, cu tot, deocamdată mergem pe linia normală, nu sunt excepții. Moartea nu iartă pe nimeni…”, declară afaceristul.

Când merge la casa părintească, în Mediaș, Alex Bodi recunoaște că este, chiar și acum, băiatul mamei.

”Cel mai important lucru pentru mine este familia. Am o relație apropiată cu familia mea. Când merg acasă, însă sunt băiatul mamei, îmi gătește ce știe că îmi place, depinde de anotimp. E un lucru frumos să fii copil. Părinții o să fie întotdeuna lângă tine, indiferent că te ceartă, că suntem noi încăpățânați, că trăim alte vremuri. Când te sună mama, tinzi să pui pe silent. Nu! Când te suna mama sau tata, trebuie să răspunzi! E rar să ai o relație bună cu părinții. (…)

Tata și acum mă mai ceartă, dar închid telefonul și mă gândesc cu drag la el. El este mai sever. De la părinții mei am preluat severitatea pe care o aplic acum în relația cu fiicele mele” , explică Bodi.

Alex Bodi, răsfăț fără limite pentru cei care i-au dat viață

Ajuns la maturitate cu o situație financiară bună, Alex Bodi n-a uitat nici de unde a plecat, nici de părinții săi, bineînțeles. Așadar, acum el este cel care îi răsfață cu tot felul de vacanțe și surprize.

”Cel mai frumos lucru e să ai grijă de părinții tăi de parcă ar fi copiii tăi, aceasta este cea mai mare satisfacție. Una e când îți dă tati bani să îți cumperi mașini, alta e când poți să le oferi tu o vacanță, o casă, o mașina”, spune Alex Bodi.

Cum își educă cele două fetițe, ce spune despre ”prietenii” din jurul său, dar și cum este situația dintre el și Ema Uta în prezent, aflați în cel mai recent interviu CAN CAN EXCLUSIV, pe care îl puteți urmări AICI.

