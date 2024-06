Adevăratul motiv pentru care Oana Cojocaru l-a părăsit pe Irinel Columbeanu. Ce s-a întâmplat între cei doi, de fapt

Chiar dacă a ajuns să locuiască într-un azil de bătrâni, pare că Irinel Columbeanu nu a fost uitat de fosta sa iubită. Oana Cojocaru se pare că îl vizitează frecvent pe fostul milionar. Cei doi nu mai formează un cuplu de ani buni, iar bruneta a dezvăluit abia acum adevăratul motiv pentru care au ales să meargă pe drumuri diferite.

Nu mai este nici un secret că Irinel Columbeanu a fost întotdeauna atras de femeile mult mai tinere decât el. Printre cele mai notabile relații ale fostului milionar cu femei mai tinere sunt căsnicia cu Monica Gabor și povestea de dragoste pe care a trăit-o alături de Oana Cojocaru.

Atunci când și-a pierdut toată averea, pare că fostul milionar și-a pierdut și magnetismul pe care îl avea asupra domnișoarelor mai tinere. După ce a divorțat de Monica Gabor, cu care are o fiică, omul de afaceri a trăit o frumoasă poveste de dragoste cu Oana Cojocaru. Cei doi au fost împreună timp de 3 ani, chiar dacă între ei este o diferență de vârstă de 4 decenii.

Adevăratul motiv pentru care Oana Cojocaru s-a despărțit de Irinel Columbeanu

După ani buni de la despărțire, bruneta a rupt tăcerea și a spus care a fost motivul pentru care a ales să se despartă de fostul milionar. Oana Cojocaru a păstrat legătura cu Irinel Columbeanu. Se pare că bruneta l-a vizitat de mai multe ori la zil pe fostul ei iubit, încurajându-l în această perioadă dificilă pentru el.

„Ne-am separat pentru că e clar că la un moment dat eu îmi doream altceva. Simțeam că vreau altfel de relație. La momentul acela relația nu era complicată, după trei ani am început să mă gândesc mai mult la viitor, la mai multe chestii. Nu mai suntem împreună, dar ținem încă legătura, suntem apropiați, doar că nu mai e la fel”, a declarat Oana Cojocaru, la Xtra Night Show.

Totodată, bruneta a mărturisit că va continua să-l viziteze pe Irinel Columbeanu și că a sesizat că acesta începe să fie mai optimist. Se pare că, la un moment dat, fostul milionar și-ar fi exprimat dorința de a se împăca cu Oana, însă aceasta nu își mai dorește o relație cu el.

„Eu am fost de trei ori la el și o să mai merg. (…) Când eu îl vizitezi sau la telefon, pentru că noi mai vorbim și la telefon, este foarte optimist eu așa îl știu dintotdeauna. E optimist că va fi bine”, a mai mărturisit Oana Cojocaru.

Irinel Columbeanu își dorește să se împace cu Oana Cojocaru

Cei doi au trăit o frumoasă poveste de dragoste între anii 2018 și 2021, doar că bruneta a ales să se despartă de fostul milionar. Motivul, a plecat în Dubai, acolo unde a locuit pentru o bună perioadă de timp. Între timp, fosta iubită a omului de afaceri s-a întors în România și a început să practice yoga.

Nu este pentru prima când Irinel Columbeanu are intenția de a se împăca cu Oana Cojocaru. Până de curând, fostul milionar încă spera la o împăcare cu bruneta. Mai mult, n-au fost puține dățile în care a mărturisit că a mai încercat să reia povestea de dragoste cu aceasta.

„Cel mai dor îmi este de Oana. Am văzut-o ultima oară când am venit eu la azil. M-a vizitat. Și chiar am fost impresionat de gestul ei. Am încercat să ne împăcăm atunci când am fost cu ea la Comănești, în orașul în care s-a născut. Dar n-a fost să fie. O să o caut, să ne mai întâlnim. Și ea e singură, nu are pe nimeni acum”, a dezvăluit acum câteva săptămâni, în exclusivitate pentru CANCAN.ro, Irinel Columbeanu.

Oana Cojocaru și Irinel Columbeanu s-au cunoscut la un eveniment monden, pe vremea când bruneta avea doar 20 de ani. Tânăra a fost alături de fostul milionar în cele mai grele momente din viața sa, iar pentru o perioadă au locuit în apartamentul pentru care Romanița Iovan plătea chirie. Părinții Oanei nu au fost niciodată de acord cu relația pe care aceasta a avut-o cu fostul soț al Monicăi Gabor.

