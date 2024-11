Adevărul despre relația dintre Adriana Bahmuțeanu și Honorius Prigoană. Cum se comporta cu ea: „Nu era necesar să…”

Adriana Bahmuțeanu și Honorius Prigoană, primul fiu al regretatului Silviu Prigoană, nu au avut niciodată o relație apropiată. În perioada când jurnalista era soția afaceristului, tânărul mărturisea că nu consideră necesară o apropiere foarte strânsă cu nicio parteneră din viața tatălui său, motiv pentru care nu s-a abătut de la principiile sale. Care este, de fapt, adevărul despre relația dintre Adriana Bahmuțeanu și Honorius.

Honorius Prigoană este unul dintre băieții mari ai lui Silviu Prigoană – din căsnicia cu Veronica Ciceu, prima sa soție. Câteva relații și căsnicii mai târziu, în 2003, afaceristul s-a căsătorit cu Adriana Bahmuțeanu. Încă de la vremea respectivă, fiul fostului politician a făcut tot posibilul să nu își încalce anumite principii și nu s-a apropiat deloc de femeia care îi devenise mamă vitregă.

În urmă cu mai bine de 10 ani, în puținele sale apariții publice, Honorius Prigoană a vorbit despre relația pe care o avea cu Adriana Bahmuțeanu – de pe vremea când era soția tatălui său. Acesta mărturisea că între el și soția tatălui său nu există o relație în adevăratul sens al cuvântului, interacțiunile lor rezumându-se strict la "bună ziua" și "la revedere".

”Bine ne înțelegem. Cum ar trebui să mă înțeleg cu ea? E ok. Avem o relație de „bună ziua!” și „la revedere” senzațională! Suntem ok. Acum, ținând cont că e mama fratelui meu, probabil o să ne apropiem puțin. Dar până acum nu era necesar să avem o relație strânsă. Eu am încercat pe cât posibil cu partenerele de viață ale tatălui meu să nu am o relație foarte strânsă, deoarece nu era cazul.

Eu și cu tatăl meu ne vedem mai mult pe la birou, mai puțin pe acasă. Locuim separat de atâția ani de zile. Adică ne înțelegem perfect, nu avem absolut nicio problemă. Dar când e vorba de viața personală a fiecăruia, încercăm să o ținem personală”, spunea Honorius Prigoană la începutul relației tatălui său cu Adriana Bahmuțeanu.