Adevărul despre relația dintre Călin Donca și familia lui Bogdan Peșchir! Tatăl celebrului BogPR: „L-au pus…”

Tatăl celebrului BogPR a spus adevărul despre relația dintre familia lui și Călin Donca! Ce părere are despre afacerist? Vă prezentăm ce dezvăluiri a făcut, totul în exclusivitate pentru emisiunea „Dan Diaconescu Direct”!

Tatăl celebrului BogPR: În toată situația asta care a fost, mulți au mi-au zis: „Îmi pare rău”. Dar să știți că, nu ca să-i fac reclamă domnului Călin Donca… El este singurul care s-a oferit și a trecut la practic neajutat foarte mult ca familie, împreună cu toți oamenii care au fost și cu ocazia asta le mulțumesc tare mult. (…) Foarte puțini, numai ei, de fapt, s-au implicat să ne ajute și datorită lor am ajuns…

M-a susținut financiar ca să ajung și în București. Ei împreună, că eu nu-i cunosc pe ceilalți pentru că sunt oameni care vor să vor să fie anonimi, adică vor să ajute, dar nu vor să… Și l-au pus pe domnul Donca în față pentru că îl știe și au încredere. Bineînțeles că am auzit tot felul de vorbe urâte.

Dan Diaconescu: A fost o întreagă discuție.

Tatăl celebrului BogPR: Da… că e escroc, că minte. Măi, oameni buni! Da, sigur. Și s-a dus că este aici ceva, casino, nu?

Dan Diaconescu: Da, mă rog. Astea au fost acuzele.

Tatăl celebrului BogPR: Toate acele acuze sunt aiurea. Eu o am pe pielea mea. Am experimentat asta. Am fost la dânsu acasă, o familie extraordinară.

Dan Diaconescu: La domnul Donca.

Tatăl celebrului BogPR: Da.

Dan Diaconescu: Și deci toți banii ce a strâns dânsul, vi i-a dat dumneavoastră.

Tatăl lui BogPR susține că nu îi ia apărarea lui Călin Donca

Tatăl celebrului BogPR: Deci asta nu e niciun cum să iau apărarea domnului Donca. Nu, asta e o realitate. Din păcate, numai așa ca o paranteză, îmi pare rău că oamenii au foarte multe prejudecăți. (…) Oamenii care sunt criticați și vorbiți de rău… Dau un exemplu: Vasile V. Moisescu e un geniu în României. De două ori a făcut cavaler și pe timpul lui Mihai și pe timpul lui Carol. A plecat demult.

Omul ăla era așa de vorbit de rău… a fost băgat în pușcărie pe timpul securității. Era un geniu. (…) Nu-i dădeau slujbe. Extraordinar! Și el mi-a pus prima Biblie nebraică în mână. L-am cunoscut și pe fiul lui, Cristi Moisescu, care a fost primul primar în România după lovitura aia, după, nu știu cum să zic (…). El a fost primul primar. Niște oameni deosebiți. Deci oamenii vorbiți de rău, în general, trebuie să nu ne băgăm repede și noi la bârfă și să zicem: „Da, mă, așa-i”. Mă duc să verific. (…)

Dan Diaconescu: Da, oamenii vorbesc vrute și nevrute.

Tatăl celebrului BogPR: Da, repede să pronunță. Și în cazul fiului meu, și în cazul… Și eu am vorbit de rău și acum poate mă vorbesc de rău. E problema lor. Domnul Dumnezeu să se îndură de ei, să-i binecuvinteze, că așa zice.

