Adevărul despre starea de sănătate a lui Serghei Mizil. „Va trebui să fac asta!”

Serghei Mizil, cunoscutul fiu de demnitar comunist, susține că nu a decis să apeleze la ajutorul unei intervenții chirurgicale pe inimă din frică de moarte. El a precizat pentru CANCAN.RO că pur și simplu a dat curs unei opinii medicale autorizate, la care admite că s-a adăugat pasiunea sa aparte pentru viață.

La cei 70 de ani ai săi, Serghei Mizil adaugă că a fost uluit să afle că prevenția în sistemul medical românesc nu pare prețuită la reala sa valoare. „În România, statul îți suportă o intervenție de tipul celei pe care eu am suportat-o doar în varianta în care ai fost victima unui atac de cord. Or, la mine nu a fost vorba de așa ceva. În niciun caz, ca să fie lucrurile foarte clare!”, a precizat același personaj gustat și de generația adultă, dar și de către cei mai tineri.

Serghei Mizil este adeptul analizelor medicale periodice

Puțină lume știe că în ciuda aerului său vesel, ba uneori de-a dreptul exotic, Serghei Mizil nu uită niciodată să-și facă analize periodice.

„Anual îmi fac niște analize foarte serioase, fiindcă așa mi se pare normal. Iar medicul m-a trimis la o analiză completă și a inimii, care mi-a adus ca rezultat faptul că unul dintre vasele de alimentare era înfundat în proporție de 60%. Sau puțin peste! Oricum, nu fusese atins pragul de alarmă, care e undeva la 70%. Dar am decis să suport să se adauge acel stent tocmai în ideea de a nu lăsa timpul să mai treacă. Fiindcă mușchiul inimii e bine mersi!”, a explicat el pentru CANCAN.RO detaliile chestiunii.

Afirmă că decizia finală nu i-a fost impusă de nimeni din afară, nici măcar de membrii familiei sale

Fiul cunoscutului Paul Niculescu Mizil, fost membru al Comitetului Central al Partidului Comunist în anii de dinainte de 1989 spune că decizia nu i-a fost în niciun caz impusă de cineva anume, nici măcar de cei dragi lui. „Gândiți-vă că a trebuit să scot din buzunarul meu circa 4.000 de euro, fiindcă statul nu decontează așa ceva, cum v-am precizat deja. La noi trebuie să calci pe bec și abia după te ajută și statul”, susține același Serghei Mizil.

Însă adevărata încercare abia acum începe pentru el. Fiindcă în scurt timp va fi obligat să renunțe la fumat, una dintre pasiunile sale.

„Îmi vine să fac nu știu ce, fiindcă reușisem să mă las de fumat în urmă cu patru ani. A venit însă nenorocita aia de pandemie și cum am fost băgați în casa noastră, de voie, de nevoie, nu am găsit nimic altceva mai bun de făcut decât să mă reapuc de fumat. Am ajuns în trei ani la circa 15 țigări pe zi, ceea ce, recunosc, e prea mult. Dar mă voi lăsa încă o dată de fumat. Va trebui să fac asta! Poate chiar în concediul ce bate la ușă!”, indică el.

Serghei Mizil a fost mereu atras de Marea Neagră

Serghei Mizil e atras de mare, lucru care face ca perioada de concediu să fie petrecută doar pe malul Mării Negre. Dragostea sa ieșită din comun pentru apă l-a determinat să-și aleagă ca locuință de zi cu zi o reședință pe malul Lacului Snagov.

„Sportul a fost și a rămas și el una dintre pasiunile mele. Și azi practic canotajul în mod constant. Merg pe lac cel puțin o oră și jumătate pe zi, la care adaug ceva timp și cu bicicleta prin același colț minunat de natură. Ăsta e un alt motiv pentru care înclin să cred că doamna cu coasa nu o să mă caute prea curând. Spun asta conștient fiind că nimeni nu știe cât va trăi pe lumea asta. Și nici nu-mi doresc să ajung într-o perioadă în care să devin o greutate pentru ceilalți”, a conchis Serghei Mizil.