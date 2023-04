Serghei Mizil construiește și vinde. Îi merge bine, nu se plânge. Și trăiește viața din plin. Știe bine și cum, dar are și de unde. De curând, a zburat zvonul că tocmai a dat un tun de 15 milioane de euro. A vândut o mega-proprietate. CANCAN.RO l-a contactat, răspunsul a fost, cum altfel, fabulos!

Serghei Mizil nu a dat mare tun în domeniul HoReCa în ultima perioadă, așa că a schimbat foaia. Pe imobiliare s-a băgat adânc cel care făcea nopți albe alături de Nicu Ceaușescu și i-a ieșit. Din plin, se poate spune. Are câteva terenuri, unul de 10.000 de metri pătrați în Otopeni, și a început să ridice pe ele. Blocuri. Banii au început să curgă. Mulți, dar nu într-atât cât s-a vorbit prin târg.

Serghei Mizil a rezolvat misterul câștigului de 15 milioane de euro

Ce ar face, însă, Serghei Mizil dacă ar avea 15 milioane de euro? Sus a țintit omul recunoscut pentru poveștile sale savuroase, atât din tinerețe, cât și din perioada post-comunistă. ”Am terenuri multe, am la Otopeni, de exemplu, acolo am făcut un cartier, am mai multe, unele mai mari. Am vândut, dar nu de 15 milioane.

Păi dacă am 15 milioane, nu-l dau jos pe Iohannis și intru călare pe sub Arcul de Triumf acum? Păi, cuceream România! Cu 15 milioane, luam la… tot Guvernul și ăla, cum îi zice, Senatul!”, a spus, în hohote de râs, Serghei Mizil, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Altfel, fiul fostului nomenclaturist Paul Niculescu Mizil avea să se caracterizeze simplu: ”sunt un om normal, cum consider eu, așa cum trebuie să fie un om normal într-o țară civilizată”.

Serghei Mizil, scăpat de închisoare de soția lui, Cora

Serghei Mizil este căsătorit, de peste 30 de ani, cu Cora, alături de care are o fată, Smaranda. Din mariajul anterior, Serghei o mai are pe Ana, cea care i-a oferit bucuria de a deveni bunic.

„Cu Cora am o relație foarte bună și râd toți. Și Victor Becali, și toată lumea, spun: cum îl suporți pe ăsta și cum l-ai luat?! Adică nu se implică, mă lasă pe cărarea mea. Ea are alte preocupări, și în casă, ea stă sus, eu am un mic restaurant jos, eu beau cu toate leprele, ce să facă ea acolo?! Ce crezi că vorbim acolo, numai oameni de elită, era să zic, fără 10 ani de pârnaie nu e niciunul!

Dacă nu era Cora, pe bune acum, în Germania mă duceam la pârnaie, pentru că făceam lucruri incorecte! Ea, la un moment dat, a zis: Am mers după tine, acum mergem înapoi acasă și mergi pe ce zic eu! Ne apucăm de afaceri, de alea, de alea!”, a povestit Serghei Mizil (Vezi AICI toate detaliile).

